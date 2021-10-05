Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 тра, 2022 07:35
Підкажіть хто знає або представник Альфи. Чи планує Альфа розміщувати ВАЛЮТНІ військові облігації? В Приватні є.
ihorsic
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Додано: Пон 09 тра, 2022 08:11
ihorsic, валютные пока только в отделении банка.
Howl
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Додано: Пон 09 тра, 2022 08:38
Howl Я так понимаю, доходность по валютным (так и по гривневым) во всех банках одинакова в рамках одной и той же серии?
idealstorm
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Додано: Пон 09 тра, 2022 08:51
ihorsic написав:
Підкажіть хто знає або представник Альфи. Чи планує Альфа розміщувати ВАЛЮТНІ військові облігації? В Приватні є.
напишіть на емейл в банку вказаний тут
https://alfabank.ua/vijskovi-obligacii
і вам все розкажуть
в Сенс-додатку наразі тільки обіцяють додати валютні ОВДП. сроки - невідомі
greenozon
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Додано: Пон 09 тра, 2022 09:31
idealstorm написав: Howl
Я так понимаю, доходность по валютным (так и по гривневым) во всех банках одинакова в рамках одной и той же серии?
В принципе да, пересчитывается каждый день, копейками может отличаться.
НО!..
см.
viewtopic.php?p=5430936#p5430936
да и тут оч. подробно все рассмотрено:
Рынок ОВГЗ
Amethyst
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Додано: Пон 09 тра, 2022 11:10
greenozon написав: Кочевник написав: greenozon написав:
Не працює МАБ на комп'ютері
https://my.alfabank.com.ua/
вогнелис видає
Secure Connection Failed
An error occurred during a connection to my.alfabank.com.ua. Peer’s Certificate has been revoked.
Error code: SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE
Сьогодні вже пофіксили свій сертифікат.
Вчора можна було Оперою зайти.
так! дійсно
значить хтось відкликав старий сертифікат (revoke) але банк піднапрягся і в суботу (вчора) видав новий, прям детектив якийсь!
Not Before Sat, 07 May 2022 00:00:00 GMT
Not After Sun, 07 May 2023 23:59:59 GMT
А якось можливо заходити в my.alfabank.com.ua, якщо ніколи там не реєструвался? Пароль с Сенса не підходить, логін для відновлення написав, теж ніяк.....
sergia
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Додано: Пон 09 тра, 2022 11:16
sergia самотужки - ні, вам треба в відділені отримати логін дані (дають неохоче, бо зараз весь фокус на Сенс додаток)
greenozon
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З нами з: 01.06.14
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