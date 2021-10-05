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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 261262263264

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Альфа-Банк 3.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
9
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 07:35

Re: Альфа-Банк

Підкажіть хто знає або представник Альфи. Чи планує Альфа розміщувати ВАЛЮТНІ військові облігації? В Приватні є.
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 08:11

Re: Альфа-Банк

ihorsic, валютные пока только в отделении банка.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 08:38

Howl
Я так понимаю, доходность по валютным (так и по гривневым) во всех банках одинакова в рамках одной и той же серии?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 08:51

  ihorsic написав:Підкажіть хто знає або представник Альфи. Чи планує Альфа розміщувати ВАЛЮТНІ військові облігації? В Приватні є.


напишіть на емейл в банку вказаний тут https://alfabank.ua/vijskovi-obligacii
і вам все розкажуть

в Сенс-додатку наразі тільки обіцяють додати валютні ОВДП. сроки - невідомі
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 09:31

  idealstorm написав:Howl
Я так понимаю, доходность по валютным (так и по гривневым) во всех банках одинакова в рамках одной и той же серии?

В принципе да, пересчитывается каждый день, копейками может отличаться.
НО!..
см. viewtopic.php?p=5430936#p5430936
да и тут оч. подробно все рассмотрено: Рынок ОВГЗ
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 11:10

  greenozon написав:
  Кочевник написав:
  greenozon написав:Не працює МАБ на комп'ютері
https://my.alfabank.com.ua/
вогнелис видає
Secure Connection Failed
An error occurred during a connection to my.alfabank.com.ua. Peer’s Certificate has been revoked.
Error code: SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE

Сьогодні вже пофіксили свій сертифікат.
Вчора можна було Оперою зайти.


так! дійсно
значить хтось відкликав старий сертифікат (revoke) але банк піднапрягся і в суботу (вчора) видав новий, прям детектив якийсь!

Not Before Sat, 07 May 2022 00:00:00 GMT
Not After Sun, 07 May 2023 23:59:59 GMT

А якось можливо заходити в my.alfabank.com.ua, якщо ніколи там не реєструвался? Пароль с Сенса не підходить, логін для відновлення написав, теж ніяк.....
sergia
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 11:16

sergia
самотужки - ні, вам треба в відділені отримати логін дані (дають неохоче, бо зараз весь фокус на Сенс додаток)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 11:27

  greenozon написав:sergia
самотужки - ні, вам треба в відділені отримати логін дані (дають неохоче, бо зараз весь фокус на Сенс додаток)

тоді залишаюсь на Сенсі віртуальному)
sergia
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 14:28

Re: Альфа-Банк

тут в ветке отп был пост что удалось проплатить с хамона на ибее через пайпал
кто нибудь может подтвердить что оплата палкой с хамона не блокируется?
wtf
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