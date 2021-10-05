RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 262263264265>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
9
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 07:35

Re: Альфа-Банк

Підкажіть хто знає або представник Альфи. Чи планує Альфа розміщувати ВАЛЮТНІ військові облігації? В Приватні є.
ihorsic
 
Повідомлень: 620
З нами з: 07.04.10
Подякував: 34 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 08:11

Re: Альфа-Банк

ihorsic, валютные пока только в отделении банка.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4417
З нами з: 08.03.18
Подякував: 484 раз.
Подякували: 822 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 08:38

Howl
Я так понимаю, доходность по валютным (так и по гривневым) во всех банках одинакова в рамках одной и той же серии?
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1646
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 08:51

  ihorsic написав:Підкажіть хто знає або представник Альфи. Чи планує Альфа розміщувати ВАЛЮТНІ військові облігації? В Приватні є.


напишіть на емейл в банку вказаний тут https://alfabank.ua/vijskovi-obligacii
і вам все розкажуть

в Сенс-додатку наразі тільки обіцяють додати валютні ОВДП. сроки - невідомі
greenozon
 
Повідомлень: 13393
З нами з: 01.06.14
Подякував: 257 раз.
Подякували: 1190 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 09:31

  idealstorm написав:Howl
Я так понимаю, доходность по валютным (так и по гривневым) во всех банках одинакова в рамках одной и той же серии?

В принципе да, пересчитывается каждый день, копейками может отличаться.
НО!..
см. viewtopic.php?p=5430936#p5430936
да и тут оч. подробно все рассмотрено: Рынок ОВГЗ
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2289
З нами з: 05.05.21
Подякував: 134 раз.
Подякували: 411 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 11:10

  greenozon написав:
  Кочевник написав:
  greenozon написав:Не працює МАБ на комп'ютері
https://my.alfabank.com.ua/
вогнелис видає
Secure Connection Failed
An error occurred during a connection to my.alfabank.com.ua. Peer’s Certificate has been revoked.
Error code: SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE

Сьогодні вже пофіксили свій сертифікат.
Вчора можна було Оперою зайти.


так! дійсно
значить хтось відкликав старий сертифікат (revoke) але банк піднапрягся і в суботу (вчора) видав новий, прям детектив якийсь!

Not Before Sat, 07 May 2022 00:00:00 GMT
Not After Sun, 07 May 2023 23:59:59 GMT

А якось можливо заходити в my.alfabank.com.ua, якщо ніколи там не реєструвался? Пароль с Сенса не підходить, логін для відновлення написав, теж ніяк.....
sergia
Аватар користувача
 
Повідомлень: 416
З нами з: 14.12.20
Подякував: 91 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 11:16

sergia
самотужки - ні, вам треба в відділені отримати логін дані (дають неохоче, бо зараз весь фокус на Сенс додаток)
greenozon
 
Повідомлень: 13393
З нами з: 01.06.14
Подякував: 257 раз.
Подякували: 1190 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 11:27

  greenozon написав:sergia
самотужки - ні, вам треба в відділені отримати логін дані (дають неохоче, бо зараз весь фокус на Сенс додаток)

тоді залишаюсь на Сенсі віртуальному)
sergia
Аватар користувача
 
Повідомлень: 416
З нами з: 14.12.20
Подякував: 91 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 14:28

Re: Альфа-Банк

тут в ветке отп был пост что удалось проплатить с хамона на ибее через пайпал
кто нибудь может подтвердить что оплата палкой с хамона не блокируется?
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 407
З нами з: 29.11.20
Подякував: 14 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 22:05

Зараз у білому пакеті дві додаткові картки валютні безкоштовні? А чи є ймовірність що одна так і залишиться безкоштовною, а за іншу потрібно буде сплачувати?
sergia
Аватар користувача
 
Повідомлень: 416
З нами з: 14.12.20
Подякував: 91 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 262263264265>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BBC і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Власний Рахунок 1 ... 42, 43, 44
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
437 295543
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 тра, 2022 23:09
WallNutPen
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 152, 153, 154
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
1534 886269
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 тра, 2022 22:09
BBC
ОТП БАНК 1 ... 10, 11, 12
Кочевник » П'ят 14 січ, 2022 14:56
110 74625
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 тра, 2022 15:01
root

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (1070)
10.05.2022 00:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.