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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Альфа-Банк 3.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
9
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 22:06

ЕКО - Альфа-Банк

Трохи несподівано, але капнули бонуси ЕКО за 1-14 березня.
Пізно, але виплатили. Молодці.
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 22:13

  sergia написав:Зараз у білому пакеті дві додаткові картки валютні безкоштовні? А чи є ймовірність що одна так і залишиться безкоштовною, а за іншу потрібно буде сплачувати?

Ну как бесплатны. За выпуск второй нужно одноразово заплатить и сам пакет когда-то опять станет условно (а может не условно) платным. А вероятность того, что что-то изменится, есть всегда. "Полную гарантию может дать только страховой полис"
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 22:14

господа, какой лимит у аллы на тянулку чужим п2п? 5 к неподъемный?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 22:17

Re: Альфа-Банк

IMPRINTER написав:господа, какой лимит у аллы на тянулку чужим п2п? 5 к неподъемный?
Ну мені більше 5к не дає
Хіба що у співробітників більше


Рятує наявність 2 пакетів + хамон
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 22:21

  IMPRINTER написав:господа, какой лимит у аллы на тянулку чужим п2п? 5 к неподъемный?

С White лекго ушло 20000. Где этот лимит смотреть даже и незнаю.
Лимит на снятие был 10, на покупки 5. А по р2р ушла 20...
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 22:40

  moveton написав:
  sergia написав:Зараз у білому пакеті дві додаткові картки валютні безкоштовні? А чи є ймовірність що одна так і залишиться безкоштовною, а за іншу потрібно буде сплачувати?

Ну как бесплатны. За выпуск второй нужно одноразово заплатить и сам пакет когда-то опять станет условно (а может не условно) платным. А вероятность того, что что-то изменится, есть всегда. "Полную гарантию может дать только страховой полис"

Сейчас две дополнительные бесплатные
sergia
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 22:51

  sergia написав:Сейчас две дополнительные бесплатные

Посмотрел в текущие тарифы пакеток - а и действительно. Как-то тихо оно произошло. Про временную отмену абонплаты объявление было, но про бесплатность уже двух в нём не было. Зная Аллу, надо хватать, пока дают, а то будет, как с фасткардом.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 22:56

  BBC написав:
  IMPRINTER написав:господа, какой лимит у аллы на тянулку чужим п2п? 5 к неподъемный?

С White лекго ушло 20000. Где этот лимит смотреть даже и незнаю.
Лимит на снятие был 10, на покупки 5. А по р2р ушла 20...


а каким сервисом стянули?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 23:07

IMPRINTER Монобанк+ТАС
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