sergia написав:Зараз у білому пакеті дві додаткові картки валютні безкоштовні? А чи є ймовірність що одна так і залишиться безкоштовною, а за іншу потрібно буде сплачувати?
Ну как бесплатны. За выпуск второй нужно одноразово заплатить и сам пакет когда-то опять станет условно (а может не условно) платным. А вероятность того, что что-то изменится, есть всегда. "Полную гарантию может дать только страховой полис"
sergia написав:Зараз у білому пакеті дві додаткові картки валютні безкоштовні? А чи є ймовірність що одна так і залишиться безкоштовною, а за іншу потрібно буде сплачувати?
Ну как бесплатны. За выпуск второй нужно одноразово заплатить и сам пакет когда-то опять станет условно (а может не условно) платным. А вероятность того, что что-то изменится, есть всегда. "Полную гарантию может дать только страховой полис"
sergia написав:Сейчас две дополнительные бесплатные
Посмотрел в текущие тарифы пакеток - а и действительно. Как-то тихо оно произошло. Про временную отмену абонплаты объявление было, но про бесплатность уже двух в нём не было. Зная Аллу, надо хватать, пока дают, а то будет, как с фасткардом.