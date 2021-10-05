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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 тра, 2022 06:19
Додано: Вів 10 тра, 2022 06:47
Re: Альфа-Банк
В пакете бесплатно можно оформить 3 карты:
— одна из них основная гривневая;
— две остальные могут быть как допки к текущему уже счёту, так и отдельному.
Платные карты можно оформить только в отделении банка, внеся комиссию через кассу.
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