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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 263264265266

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
9
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 06:19

  Striker написав:Вчера тянул на Форвард с Вайта - больше 5к не дало.

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lara_08
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 06:47

Re: Альфа-Банк

  sergia написав:Зараз у білому пакеті дві додаткові картки валютні безкоштовні?
В пакете бесплатно можно оформить 3 карты:
— одна из них основная гривневая;
— две остальные могут быть как допки к текущему уже счёту, так и отдельному.

Платные карты можно оформить только в отделении банка, внеся комиссию через кассу.
Howl
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Повідомлень: 4418
З нами з: 08.03.18
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