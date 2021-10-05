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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 тра, 2022 06:19
Додано: Вів 10 тра, 2022 06:47
Re: Альфа-Банк
В пакете бесплатно можно оформить 3 карты:
— одна из них основная гривневая;
— две остальные могут быть как допки к текущему уже счёту, так и отдельному.
Платные карты можно оформить только в отделении банка, внеся комиссию через кассу.
Додано: Вів 10 тра, 2022 08:18
Re: Альфа-Банк
Вчера альфа меня порадовала - дала возможность оформить третью карту в пакете вайт бесплатно, а сегодня расстроила - загнала ред в минус на приличную сумму (вчера вне операционннго дня погашал задолженность и делал траты 500+).Карта вся в рассрочках.
Как я понимаю, теперь будут капать проценты на этот овер.
И что теперь?
Досрочно погашать ЧАСТЬ рассрочкек на сумму овера? Или просто пополнить карту в ноль и не трогать рассрочки?
Или есть у кого-то опыт разрешения этой ситуации другим способом? Хотя маловероятно, что альфа поднимет лимит на эту сумму..
Чат пока молчит %(
Додано: Вів 10 тра, 2022 08:32
Завтра автоматически поднимут лимит. Сидите спокойно.
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