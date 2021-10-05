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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 тра, 2022 06:19
Striker написав:
Вчера тянул на Форвард с Вайта - больше 5к не дало.
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lara_08
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Додано: Вів 10 тра, 2022 06:47
sergia написав:
Зараз у білому пакеті дві додаткові картки валютні безкоштовні?
В пакете бесплатно можно оформить 3 карты:
— одна из них основная гривневая;
— две остальные могут быть как допки к текущему уже счёту, так и отдельному.
Платные карты можно оформить только в отделении банка, внеся комиссию через кассу.
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Howl
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Додано: Вів 10 тра, 2022 08:18
Вчера альфа меня порадовала - дала возможность оформить третью карту в пакете вайт бесплатно, а сегодня расстроила - загнала ред в минус на приличную сумму (вчера вне операционннго дня погашал задолженность и делал траты 500+).Карта вся в рассрочках.
Как я понимаю, теперь будут капать проценты на этот овер.
И что теперь?
Досрочно погашать ЧАСТЬ рассрочкек на сумму овера? Или просто пополнить карту в ноль и не трогать рассрочки?
Или есть у кого-то опыт разрешения этой ситуации другим способом? Хотя маловероятно, что альфа поднимет лимит на эту сумму..
Чат пока молчит %(
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dr_morgenstern
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Додано: Вів 10 тра, 2022 08:32
dr_morgenstern написав:
Вчера альфа меня порадовала - дала возможность оформить третью карту в пакете вайт бесплатно, а сегодня расстроила - загнала ред в минус на приличную сумму (вчера вне операционннго дня погашал задолженность и делал траты 500+).Карта вся в рассрочках.
Как я понимаю, теперь будут капать проценты на этот овер.
И что теперь?
Досрочно погашать ЧАСТЬ рассрочкек на сумму овера? Или просто пополнить карту в ноль и не трогать рассрочки?
Или есть у кого-то опыт разрешения этой ситуации другим способом? Хотя маловероятно, что альфа поднимет лимит на эту сумму..
Чат пока молчит %(
Завтра автоматически поднимут лимит. Сидите спокойно.
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Додано: Вів 10 тра, 2022 13:15
Тут двойной конвертации нету DCC, если деньги заходят из-за границы?
Кстати у кого из банков DCC активно работает, кто-то добавит в перечень? Укрсиб - да, Экобанк, ПБ, АБ - нет.
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sergia
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Додано: Вів 10 тра, 2022 14:00
sergia написав:
Кстати у кого из банков DCC активно работает, кто-то добавит в перечень? Укрсиб - да, Экобанк, ПБ, АБ - нет.
Что вы имеете в виду под "активно работает"?
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mikos
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