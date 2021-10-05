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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 263264265266

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Альфа-Банк 3.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
9
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 06:19

  Striker написав:Вчера тянул на Форвард с Вайта - больше 5к не дало.

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lara_08
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 06:47

Re: Альфа-Банк

  sergia написав:Зараз у білому пакеті дві додаткові картки валютні безкоштовні?
В пакете бесплатно можно оформить 3 карты:
— одна из них основная гривневая;
— две остальные могут быть как допки к текущему уже счёту, так и отдельному.

Платные карты можно оформить только в отделении банка, внеся комиссию через кассу.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 08:18

Re: Альфа-Банк

Вчера альфа меня порадовала - дала возможность оформить третью карту в пакете вайт бесплатно, а сегодня расстроила - загнала ред в минус на приличную сумму (вчера вне операционннго дня погашал задолженность и делал траты 500+).Карта вся в рассрочках.
Как я понимаю, теперь будут капать проценты на этот овер.
И что теперь?
Досрочно погашать ЧАСТЬ рассрочкек на сумму овера? Или просто пополнить карту в ноль и не трогать рассрочки?
Или есть у кого-то опыт разрешения этой ситуации другим способом? Хотя маловероятно, что альфа поднимет лимит на эту сумму..
Чат пока молчит %(
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 08:32

  dr_morgenstern написав:Вчера альфа меня порадовала - дала возможность оформить третью карту в пакете вайт бесплатно, а сегодня расстроила - загнала ред в минус на приличную сумму (вчера вне операционннго дня погашал задолженность и делал траты 500+).Карта вся в рассрочках.
Как я понимаю, теперь будут капать проценты на этот овер.
И что теперь?
Досрочно погашать ЧАСТЬ рассрочкек на сумму овера? Или просто пополнить карту в ноль и не трогать рассрочки?
Или есть у кого-то опыт разрешения этой ситуации другим способом? Хотя маловероятно, что альфа поднимет лимит на эту сумму..
Чат пока молчит %(

Завтра автоматически поднимут лимит. Сидите спокойно.
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 13:15

Тут двойной конвертации нету DCC, если деньги заходят из-за границы?
Кстати у кого из банков DCC активно работает, кто-то добавит в перечень? Укрсиб - да, Экобанк, ПБ, АБ - нет.
sergia
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 14:00

  sergia написав:Кстати у кого из банков DCC активно работает, кто-то добавит в перечень? Укрсиб - да, Экобанк, ПБ, АБ - нет.

Что вы имеете в виду под "активно работает"? :)
mikos
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 15:04

  mikos написав:
  sergia написав:Кстати у кого из банков DCC активно работает, кто-то добавит в перечень? Укрсиб - да, Экобанк, ПБ, АБ - нет.

Что вы имеете в виду под "активно работает"? :)

можно и без активно)
sergia
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 15:07

новости из telegram

У Sense SuperApp знову доступне замовлення пластикових карток 💳 Пластик доставлять безкоштовно через Нову Пошту.

❗️Раніше можна було оформити цифрову дебетову карту White, Black та Graphite прямо в Sense. А тепер ще й одержати фізичну копію через поштового оператора.

Як це зробити❓
Зайти в меню "Продукти" на головному екрані, тапнути на свою цифрову картку і у вкладці "Керування" вибрати пункт "Замовити пластикову картку на Нову Пошту". Перевірте дані та оберіть зручне для вас відділення або поштомат (радимо надати дозвіл на використання геолокації 😉). Список відкритих відділень та поштоматів можна подивитися тут.

Скільки часу це займе❓
Доставка замовлення займе до 5 днів, а його статус можна відслідковувати прямо в Sense.

Нагадаємо, у квітні банк продовжив усі картки з терміном придатності, що закінчується, на 180 днів.

Бережіть себе і свої заощадження та користуйтеся безготівковою оплатою💙💛
diplomnet
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 15:12

Re: Альфа-Банк

а жадный кот берет 50 грн за доставку пластика почтой
wtf
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