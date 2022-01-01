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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 тра, 2022 06:19
Додано: Вів 10 тра, 2022 06:47
Re: Альфа-Банк
В пакете бесплатно можно оформить 3 карты:
— одна из них основная гривневая;
— две остальные могут быть как допки к текущему уже счёту, так и отдельному.
Платные карты можно оформить только в отделении банка, внеся комиссию через кассу.
Додано: Вів 10 тра, 2022 08:18
Re: Альфа-Банк
Вчера альфа меня порадовала - дала возможность оформить третью карту в пакете вайт бесплатно, а сегодня расстроила - загнала ред в минус на приличную сумму (вчера вне операционннго дня погашал задолженность и делал траты 500+).Карта вся в рассрочках.
Как я понимаю, теперь будут капать проценты на этот овер.
И что теперь?
Досрочно погашать ЧАСТЬ рассрочкек на сумму овера? Или просто пополнить карту в ноль и не трогать рассрочки?
Или есть у кого-то опыт разрешения этой ситуации другим способом? Хотя маловероятно, что альфа поднимет лимит на эту сумму..
Чат пока молчит %(
Додано: Вів 10 тра, 2022 08:32
Завтра автоматически поднимут лимит. Сидите спокойно.
Додано: Вів 10 тра, 2022 13:15
Тут двойной конвертации нету DCC, если деньги заходят из-за границы?
Кстати у кого из банков DCC активно работает, кто-то добавит в перечень? Укрсиб - да, Экобанк, ПБ, АБ - нет.
Додано: Вів 10 тра, 2022 14:00
Додано: Вів 10 тра, 2022 15:04
Додано: Вів 10 тра, 2022 15:07
новости из telegram
У Sense SuperApp знову доступне замовлення пластикових карток 💳 Пластик доставлять безкоштовно через Нову Пошту.
❗️Раніше можна було оформити цифрову дебетову карту White, Black та Graphite прямо в Sense. А тепер ще й одержати фізичну копію через поштового оператора.
Як це зробити❓
Зайти в меню "Продукти" на головному екрані, тапнути на свою цифрову картку і у вкладці "Керування" вибрати пункт "Замовити пластикову картку на Нову Пошту". Перевірте дані та оберіть зручне для вас відділення або поштомат (радимо надати дозвіл на використання геолокації 😉). Список відкритих відділень та поштоматів можна подивитися тут.
Скільки часу це займе❓
Доставка замовлення займе до 5 днів, а його статус можна відслідковувати прямо в Sense.
Нагадаємо, у квітні банк продовжив усі картки з терміном придатності, що закінчується, на 180 днів.
Бережіть себе і свої заощадження та користуйтеся безготівковою оплатою💙💛
Додано: Вів 10 тра, 2022 15:12
Re: Альфа-Банк
а жадный кот берет 50 грн за доставку пластика почтой
Додано: Сер 11 тра, 2022 09:28
Добрый день. Есть какие то подводные камни, при гашении кредитки хамелеон, по акции 80/20?
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