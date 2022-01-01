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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 264265266267

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Альфа-Банк 3.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
9
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 09:32

envyme1 Платиш - картка закривається разом з КЛ. Ще мала бути цидула для податкової, але я на разі не отримував.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 09:53

Для чого цидула для податкової?
envyme1
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 09:56

  envyme1 написав:Для чого цидула для податкової?

Чтобы самому не считать сумму налога который при этом надо будет уплатить. Ну или чтобы не забыть эту сумму.
И да это ещё один подводный камень - до 1 мая 2023 надо будет подавать декларацию налоговой и до 1.8.23 заплатить налоги
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 10:22

Re: Альфа-Банк

Цікаво, чи при закритті Еко-кредитки по акції 80/20 - чи будуть зберігатись не витрачені бонуси Еко?
V2
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 10:38

V2 Збереглись
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 10:44

Ой+
Дякую!
Думав, що бонуси не збережуться, тому й немає сенсу користуватись акцією 80/20.
А ось тепер - дилема - заощадити кошти та зберегти картку з лімітом - чи підзаробити кілька тисяч гривень на акції ...
V2
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 10:53

V2
У меня на двух кредитках ещё остался лимит. И гипотетический "заработок" поболее. Но, честно говоря, даже вопросов не возникает. Закрывать хорошие карты в это непростое время и в голову не приходит :roll:
Vorlon
 
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