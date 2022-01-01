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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 тра, 2022 09:32
envyme1 Платиш - картка закривається разом з КЛ. Ще мала бути цидула для податкової, але я на разі не отримував.
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Додано: Сер 11 тра, 2022 09:53
Для чого цидула для податкової?
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envyme1
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Додано: Сер 11 тра, 2022 09:56
envyme1 написав:
Для чого цидула для податкової?
Чтобы самому не считать сумму налога который при этом надо будет уплатить. Ну или чтобы не забыть эту сумму.
И да это ещё один подводный камень - до 1 мая 2023 надо будет подавать декларацию налоговой и до 1.8.23 заплатить налоги
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Додано: Сер 11 тра, 2022 10:22
Цікаво, чи при закритті Еко-кредитки по акції 80/20 - чи будуть зберігатись не витрачені бонуси Еко?
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V2
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Додано: Сер 11 тра, 2022 10:38
V2 Збереглись
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Додано: Сер 11 тра, 2022 10:44
Ой+
Дякую!
Думав, що бонуси не збережуться, тому й немає сенсу користуватись акцією 80/20.
А ось тепер - дилема - заощадити кошти та зберегти картку з лімітом - чи підзаробити кілька тисяч гривень на акції ...
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Додано: Сер 11 тра, 2022 10:53
V2
У меня на двух кредитках ещё остался лимит. И гипотетический "заработок" поболее. Но, честно говоря, даже вопросов не возникает. Закрывать хорошие карты в это непростое время и в голову не приходит
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Vorlon
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