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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 тра, 2022 11:50
Re: Альфа-Банк
Всім привіт. Народ, хто з таким стикався? Родич закрив ящірку по акції 80/20, прийшов стандартно лист на пошту, в застосунку картка зникла. Згодом йому закинули гроші СЕПом на формально закритий рахунок (до 30 днів здається в альфі заривається). На гарячці несуть різні несенітниці, треба йти у відділення. В кого були подібні історії, і як повернути кошти?
Додано: Сер 11 тра, 2022 12:25
Re: Альфа-Банк
снять в кассе?
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