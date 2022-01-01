RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 265266267268

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
9
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 11:50

Re: Альфа-Банк

Всім привіт. Народ, хто з таким стикався? Родич закрив ящірку по акції 80/20, прийшов стандартно лист на пошту, в застосунку картка зникла. Згодом йому закинули гроші СЕПом на формально закритий рахунок (до 30 днів здається в альфі заривається). На гарячці несуть різні несенітниці, треба йти у відділення. В кого були подібні історії, і як повернути кошти? :roll:
extreme_lviv_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 313
З нами з: 07.06.18
Подякував: 14 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 12:25

Re: Альфа-Банк

снять в кассе?
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 416
З нами з: 29.11.20
Подякував: 14 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 265266267268
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: wtf і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 153, 154, 155
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
1544 889562
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 тра, 2022 12:06
lloydbanksua
А-Банк 1 ... 28, 29, 30
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
295 366862
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 тра, 2022 11:44
greenozon
ОТП БАНК 1 ... 10, 11, 12
Кочевник » П'ят 14 січ, 2022 14:56
112 75171
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 тра, 2022 08:52
root

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2672)
11.05.2022 13:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.