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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 265266267268

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Альфа-Банк 3.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
9
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 11:50

Re: Альфа-Банк

Всім привіт. Народ, хто з таким стикався? Родич закрив ящірку по акції 80/20, прийшов стандартно лист на пошту, в застосунку картка зникла. Згодом йому закинули гроші СЕПом на формально закритий рахунок (до 30 днів здається в альфі заривається). На гарячці несуть різні несенітниці, треба йти у відділення. В кого були подібні історії, і як повернути кошти? :roll:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 12:25

Re: Альфа-Банк

снять в кассе?
wtf
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 13:11

  Vorlon написав:V2
У меня на двух кредитках ещё остался лимит. И гипотетический "заработок" поболее раза в два. Но, честно говоря, даже вопросов не возникает. Закрывать хорошие карты в это непростое время и в голову не приходит :roll:

Тут все дело как вы оцениваете потенциальный "выхлоп" от использования этих самых кредиток и сопоставляете его с размером "прощения". Лично мне "20% от нынешнего долга минус наЛОХ" перекрывают то что я смогу тут поиметь от использования имеющихся кредиток в ближайшие пару лет. Но деньги я сэкономлю уже в этом месяце. Лимиты в других банках, слава всевышнему, есть. Поэтому лично мне в голову как раз уже пришло, что закрывать эти кредитки и архиважно, и архинужно. Но это мое решение. У вас ваше, которое я тоже уважаю.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 13:32

  lara_08 написав:
  Vorlon написав:V2
У меня на двух кредитках ещё остался лимит. И гипотетический "заработок" поболее раза в два. Но, честно говоря, даже вопросов не возникает. Закрывать хорошие карты в это непростое время и в голову не приходит :roll:

Возможно Альфа-Банк на следующем этапе сам закроет ваши кредитки.


Такого в планах немає :shock:
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 13:34

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Такого в планах немає

а 50/50 в планах є? Я чекаю
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 13:37

А що за податок треба сплачувати при використанні цієї акції?
envyme1
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