RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 265266267268

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
9
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 11:50

Re: Альфа-Банк

Всім привіт. Народ, хто з таким стикався? Родич закрив ящірку по акції 80/20, прийшов стандартно лист на пошту, в застосунку картка зникла. Згодом йому закинули гроші СЕПом на формально закритий рахунок (до 30 днів здається в альфі заривається). На гарячці несуть різні несенітниці, треба йти у відділення. В кого були подібні історії, і як повернути кошти? :roll:
extreme_lviv_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 313
З нами з: 07.06.18
Подякував: 14 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 12:25

Re: Альфа-Банк

снять в кассе?
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 416
З нами з: 29.11.20
Подякував: 14 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 13:11

  Vorlon написав:V2
У меня на двух кредитках ещё остался лимит. И гипотетический "заработок" поболее раза в два. Но, честно говоря, даже вопросов не возникает. Закрывать хорошие карты в это непростое время и в голову не приходит :roll:

Тут все дело как вы оцениваете потенциальный "выхлоп" от использования этих самых кредиток и сопоставляете его с размером "прощения". Лично мне "20% от нынешнего долга минус наЛОХ" перекрывают то что я смогу тут поиметь от использования имеющихся кредиток в ближайшие пару лет. Но деньги я сэкономлю уже в этом месяце. Лимиты в других банках, слава всевышнему, есть. Поэтому лично мне в голову как раз уже пришло, что закрывать эти кредитки и архиважно, и архинужно. Но это мое решение. У вас ваше, которое я тоже уважаю.
WallNutPen
 
Повідомлень: 300
З нами з: 08.06.20
Подякував: 10 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 13:32

  lara_08 написав:
  Vorlon написав:V2
У меня на двух кредитках ещё остался лимит. И гипотетический "заработок" поболее раза в два. Но, честно говоря, даже вопросов не возникает. Закрывать хорошие карты в это непростое время и в голову не приходит :roll:

Возможно Альфа-Банк на следующем этапе сам закроет ваши кредитки.


Такого в планах немає :shock:
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 11376
З нами з: 18.02.13
Подякував: 129 раз.
Подякували: 1182 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 13:34

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Такого в планах немає

а 50/50 в планах є? Я чекаю
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2298
З нами з: 05.05.21
Подякував: 134 раз.
Подякували: 411 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 15:27

нет денег в банкомате

Оф пред, большая просьба помочь:
По адресу Велика кільцева 56 (Автосалон Тойота, Киев) примерно с середины апреля в банкомате нет денег, банкомат включен, остальные функции работают. Номер банкомата А2404575
Заправьте, пожалуйста, банкомат.
Sergion
 
Повідомлень: 597
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 16:34

  Amethyst написав:
  Alfa_Bank написав:Такого в планах немає

а 50/50 в планах є? Я чекаю


Зараз є 80/20, з приводу 50/50 не плануємо)
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 11376
З нами з: 18.02.13
Подякував: 129 раз.
Подякували: 1182 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 265266267268
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Djus, PUnder, ramaz, Кащей і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 154, 155, 156
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
1555 890390
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 тра, 2022 17:08
Кащей
Юнекс Банк 1 ... 5, 6, 7
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 11:01
65 9386
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 тра, 2022 15:36
Vorlon
А-Банк 1 ... 28, 29, 30
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
297 367249
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 тра, 2022 15:19
Hemi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.