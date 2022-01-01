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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 тра, 2022 11:50
Re: Альфа-Банк
Всім привіт. Народ, хто з таким стикався? Родич закрив ящірку по акції 80/20, прийшов стандартно лист на пошту, в застосунку картка зникла. Згодом йому закинули гроші СЕПом на формально закритий рахунок (до 30 днів здається в альфі заривається). На гарячці несуть різні несенітниці, треба йти у відділення. В кого були подібні історії, і як повернути кошти?
Додано: Сер 11 тра, 2022 12:25
Re: Альфа-Банк
снять в кассе?
Додано: Сер 11 тра, 2022 13:11
Тут все дело как вы оцениваете потенциальный "выхлоп" от использования этих самых кредиток и сопоставляете его с размером "прощения". Лично мне "20% от нынешнего долга минус наЛОХ" перекрывают то что я смогу тут поиметь от использования имеющихся кредиток в ближайшие пару лет. Но деньги я сэкономлю уже в этом месяце. Лимиты в других банках, слава всевышнему, есть. Поэтому лично мне в голову как раз уже пришло, что закрывать эти кредитки и архиважно, и архинужно. Но это мое решение. У вас ваше, которое я тоже уважаю.
Додано: Сер 11 тра, 2022 13:32
Такого в планах немає
Додано: Сер 11 тра, 2022 13:34
Re: Альфа-Банк
Додано: Сер 11 тра, 2022 15:27
нет денег в банкомате
Оф пред, большая просьба помочь:
По адресу Велика кільцева 56 (Автосалон Тойота, Киев) примерно с середины апреля в банкомате нет денег, банкомат включен, остальные функции работают. Номер банкомата А2404575
Заправьте, пожалуйста, банкомат.
Додано: Сер 11 тра, 2022 16:34
Додано: Сер 11 тра, 2022 19:22
Alfa_Bank
Прошу запитатись в банку коли ви планує додати валютні військові ОВДП в Сенс-додаток
дякую
Додано: Сер 11 тра, 2022 19:25
Додано: Сер 11 тра, 2022 19:47
Alfa_Bank
передайте кому треба що дуже актуальна і гаряча тема
якщо ви це зробите в додатку - це буде повна бомба.
це вас якісно виділить на недосяжний рівень - буде купа PR і розголосу по всіх медіа,
безкоштовно
PS
Воно у вас вже працює, але паперова процедура дуже довга і марудна
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