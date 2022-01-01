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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 266267268269

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
9
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 20:16

  Alfa_Bank написав:
  Amethyst написав:
  Alfa_Bank написав:Такого в планах немає

а 50/50 в планах є? Я чекаю


Зараз є 80/20, з приводу 50/50 не плануємо)


А якісь плюшки плануються тим, хто не скористається акцією та повністю виконує всі свої зобов'язання по обслуговуванню кредитних карток? ;)
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 20:21

  greenozon написав:Воно у вас вже працює, але паперова процедура дуже довга і марудна

И как оно у Аллы сейчас работает? Всё так же со строгой проверкой происхождения средств с фырканием "эта справка нам не подойдёт, а от дохода предпринимателя мы в подтверждённый засчитываем не более 70% (30%, если занимающийся торговлей)"?
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 20:43

  moveton написав:
  greenozon написав:Воно у вас вже працює, але паперова процедура дуже довга і марудна

И как оно у Аллы сейчас работает? Всё так же со строгой проверкой происхождения средств с фырканием "эта справка нам не подойдёт, а от дохода предпринимателя мы в подтверждённый засчитываем не более 70% (30%, если занимающийся торговлей)"?

в мене завершився старий валютний депо то я вирішив протоптати нову стежинку
сума була невелика, то цих питань не задавали цього разу, а
раніше, ще до війни - так, було, саме як ви кажете- не 100% брали до уваги із довідок, а менше (вроді як ви кажете 70% що в принципі логічно, не може ж людина без їжі і іншого...
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 20:56

  greenozon написав:раніше, ще до війни - так, було, саме як ви кажете- не 100% брали до уваги із довідок, а менше (вроді як ви кажете 70% що в принципі логічно, не може ж людина без їжі і іншого...

Там очень витиеватый принцип. Предприниматель не может не проесть 30%, пусть там хоть миллион будет, а пенсионеру прожить на 2100 грн в месяц вполне реально. А ещё, если доход в виде зряплаты, то засчитываются все 100%. Живущие на ЗП, как известно, не едят и за квартиру не платят.

А если теперь справок не просят (у Привата, кстати, сейчас прикольно: какую-то справку приложить надо, но, похоже, её никто не читает), то будет ли после погашения вся полученная сумма считаться подтверждённым доходом? Или только проценты, а исходная сумма покупки останется не подтверждённой, а справки за неё уже тю-тю по возрасту (Алла требовала, чтобы не старше, чем за 10 лет)? Или вообще, как с депозитами: если нет справки про тело, то и проценты получаются не подтверждённым доходом?
moveton
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