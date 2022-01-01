А якісь плюшки плануються тим, хто не скористається акцією та повністю виконує всі свої зобов'язання по обслуговуванню кредитних карток?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 тра, 2022 20:16
Додано: Сер 11 тра, 2022 20:21
И как оно у Аллы сейчас работает? Всё так же со строгой проверкой происхождения средств с фырканием "эта справка нам не подойдёт, а от дохода предпринимателя мы в подтверждённый засчитываем не более 70% (30%, если занимающийся торговлей)"?
Додано: Сер 11 тра, 2022 20:43
в мене завершився старий валютний депо то я вирішив протоптати нову стежинку
сума була невелика, то цих питань не задавали цього разу, а
раніше, ще до війни - так, було, саме як ви кажете- не 100% брали до уваги із довідок, а менше (вроді як ви кажете 70% що в принципі логічно, не може ж людина без їжі і іншого...
Додано: Сер 11 тра, 2022 20:56
Там очень витиеватый принцип. Предприниматель не может не проесть 30%, пусть там хоть миллион будет, а пенсионеру прожить на 2100 грн в месяц вполне реально. А ещё, если доход в виде зряплаты, то засчитываются все 100%. Живущие на ЗП, как известно, не едят и за квартиру не платят.
А если теперь справок не просят (у Привата, кстати, сейчас прикольно: какую-то справку приложить надо, но, похоже, её никто не читает), то будет ли после погашения вся полученная сумма считаться подтверждённым доходом? Или только проценты, а исходная сумма покупки останется не подтверждённой, а справки за неё уже тю-тю по возрасту (Алла требовала, чтобы не старше, чем за 10 лет)? Или вообще, как с депозитами: если нет справки про тело, то и проценты получаются не подтверждённым доходом?
Додано: Чет 12 тра, 2022 13:39
Просьба знающих проконсультировать
Добрый день! В очередной раз прошу тех кто в теме проконсультировать.
Нахожусь на временно оккупированной территории, отделение закрыто, специалисты не доступны.
Хочу воспользоваться акцией 80/20. Карта RED. Других карт Альфы на моё имя нет. Сумма для полного погашения 38.000 грн и её нужно, согласно условиям, оплатить одним платежом. Попытался со своих карт других банков, платеж не проходит. Причина - лимиты на перевод с карты на карту (29.999 грн). Горячие линии + техподдержка повысить лимит отказываются.
В Альфе так. Переказ за номером картки клієнту Альфа-Банку Ліміт на одну операцію 50 000 грн.
Ну и собственно вопрос. Получится ли провести одним платежом с карты Альфы дочери, нажимая "з iншоi карти"?
Додано: Чет 12 тра, 2022 14:03
Нет, не получится. Там лимит не более 30К- за раз
Вам нужно открыть виртуальную/цифровую дебетку: Вайт или Хамелеон, и аккумулировать на ней нужную сумму. А потом одним махом загасить кредитку.
Ну или таки загасить сначала 8001, а потом уже с 29999 граться в 80/20 (
Додано: Чет 12 тра, 2022 14:10
Ви можете оформити дебетову картку і погасити з неї ваш платіж. Ліміт на перекази між своїми картками без обмежень. Через картку доньки не вийде оскільки згідно з умов акції для прощення потрібно сплачувати тільки через пропозицію в Sense.
Додано: Чет 12 тра, 2022 19:09
Сегодня таки решил попробовать себе активировать в МКС. В секции сервисов "Можливості при нулі" имелась и в аппке и в веб версии. Активировалась и работает. Наверное, у меня пятый номер
Додано: Чет 12 тра, 2022 19:43
Re: Альфа-Банк
Появилась такая возможность только вчера или сегодня. Ранее из 10 номеров только по спец предложению было на 2х.
Сейчас на всех 10ти.
Прошу прощения за офтоп. Отличная новость.
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