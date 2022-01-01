Додано: Сер 11 тра, 2022 20:56

greenozon написав: раніше, ще до війни - так, було, саме як ви кажете- не 100% брали до уваги із довідок, а менше (вроді як ви кажете 70% що в принципі логічно, не може ж людина без їжі і іншого... раніше, ще до війни - так, було, саме як ви кажете- не 100% брали до уваги із довідок, а менше (вроді як ви кажете 70% що в принципі логічно, не може ж людина без їжі і іншого...

Там очень витиеватый принцип. Предприниматель не может не проесть 30%, пусть там хоть миллион будет, а пенсионеру прожить на 2100 грн в месяц вполне реально. А ещё, если доход в виде зряплаты, то засчитываются все 100%. Живущие на ЗП, как известно, не едят и за квартиру не платят.А если теперь справок не просят (у Привата, кстати, сейчас прикольно: какую-то справку приложить надо, но, похоже, её никто не читает), то будет ли после погашения вся полученная сумма считаться подтверждённым доходом? Или только проценты, а исходная сумма покупки останется не подтверждённой, а справки за неё уже тю-тю по возрасту (Алла требовала, чтобы не старше, чем за 10 лет)? Или вообще, как с депозитами: если нет справки про тело, то и проценты получаются не подтверждённым доходом?