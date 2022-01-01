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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 тра, 2022 14:56
root
Ві как здрасьтє. Корабль...
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idealstorm
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:34
Не факт, навіть на сьогодні вже це вже малоймовірно.
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 18:13
Цікаво, що Альфа після внесення 80 відсотків боргу, решту 20 відсотків відображає у виписці на розрахункову дату як несанкціонований борг. Обіцяють його списати і підтвердити листом. Але ж як воно відобразиться в майбутньому на кредитній історії? Адже банк спише несанкціонований ( насправді ним санкціонований борг згідно акції!)борг.
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