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Ві как здрасьтє. Корабль...
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 18:13
Акція 80/20
Цікаво, що Альфа після внесення 80 відсотків боргу, решту 20 відсотків відображає у виписці на розрахункову дату як несанкціонований борг. Обіцяють його списати і підтвердити листом. Але ж як воно відобразиться в майбутньому на кредитній історії? Адже банк спише несанкціонований ( насправді ним санкціонований борг згідно акції!)борг.
Додано: П'ят 13 тра, 2022 18:46
Re: Альфа-Банк
а известно в какую кредитную организацию альфа вообще отчитывается?
тут возникла ситуация ,в дии вылезло уведомление что один из нео банков заинтересовался кредитной историей хотя я указал при регистрации что безработный чтобы не напрягать их лишний раз поскольку кред лимитов хватает с головой даже урезанных. а по другому банку который налил почемуто лимита такого не приходило
Додано: П'ят 13 тра, 2022 19:06
Так это шикарно. Пойдёте как злостный неплательщик по усем кредитным бюро.
А историю отбелить не так просто.
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