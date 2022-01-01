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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 267268269270

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Альфа-Банк 3.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
9
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 14:56

root
Ві как здрасьтє. Корабль...
idealstorm
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:34

Не факт, навіть на сьогодні вже це вже малоймовірно.
root
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 18:13

Акція 80/20

Цікаво, що Альфа після внесення 80 відсотків боргу, решту 20 відсотків відображає у виписці на розрахункову дату як несанкціонований борг. Обіцяють його списати і підтвердити листом. Але ж як воно відобразиться в майбутньому на кредитній історії? Адже банк спише несанкціонований ( насправді ним санкціонований борг згідно акції!)борг.
DIV
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 18:46

Re: Альфа-Банк

а известно в какую кредитную организацию альфа вообще отчитывается?
тут возникла ситуация ,в дии вылезло уведомление что один из нео банков заинтересовался кредитной историей хотя я указал при регистрации что безработный чтобы не напрягать их лишний раз поскольку кред лимитов хватает с головой даже урезанных. а по другому банку который налил почемуто лимита такого не приходило
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 19:06

  DIV написав:Цікаво, що Альфа після внесення 80 відсотків боргу, решту 20 відсотків відображає у виписці на розрахункову дату як несанкціонований борг. Обіцяють його списати і підтвердити листом. Але ж як воно відобразиться в майбутньому на кредитній історії? Адже банк спише несанкціонований ( насправді ним санкціонований борг згідно акції!)борг.


Так это шикарно. Пойдёте как злостный неплательщик по усем кредитным бюро.
А историю отбелить не так просто.
idealstorm
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 20:24

  DIV написав:Цікаво, що Альфа після внесення 80 відсотків боргу, решту 20 відсотків відображає у виписці на розрахункову дату як несанкціонований борг. Обіцяють його списати і підтвердити листом. Але ж як воно відобразиться в майбутньому на кредитній історії? Адже банк спише несанкціонований ( насправді ним санкціонований борг згідно акції!)борг.

А где вы выписку смотрите. У меня в сенсе карта пропала
lara_08
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 20:32

  lara_08 написав:А где вы выписку смотрите. У меня в сенсе карта пропала

На мейл после РД пришла. Тоже с овердрафтом.
vollena71
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