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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 тра, 2022 14:56
root
Ві как здрасьтє. Корабль...
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idealstorm
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:34
Не факт, навіть на сьогодні вже це вже малоймовірно.
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root
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 18:13
Цікаво, що Альфа після внесення 80 відсотків боргу, решту 20 відсотків відображає у виписці на розрахункову дату як несанкціонований борг. Обіцяють його списати і підтвердити листом. Але ж як воно відобразиться в майбутньому на кредитній історії? Адже банк спише несанкціонований ( насправді ним санкціонований борг згідно акції!)борг.
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DIV
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 18:46
а известно в какую кредитную организацию альфа вообще отчитывается?
тут возникла ситуация ,в дии вылезло уведомление что один из нео банков заинтересовался кредитной историей хотя я указал при регистрации что безработный чтобы не напрягать их лишний раз поскольку кред лимитов хватает с головой даже урезанных. а по другому банку который налил почемуто лимита такого не приходило
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wtf
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 19:06
DIV написав:
Цікаво, що Альфа після внесення 80 відсотків боргу, решту 20 відсотків відображає у виписці на розрахункову дату як несанкціонований борг. Обіцяють його списати і підтвердити листом. Але ж як воно відобразиться в майбутньому на кредитній історії? Адже банк спише несанкціонований ( насправді ним санкціонований борг згідно акції!)борг.
Так это шикарно. Пойдёте как злостный неплательщик по усем кредитным бюро.
А историю отбелить не так просто.
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idealstorm
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 20:24
DIV написав:
Цікаво, що Альфа після внесення 80 відсотків боргу, решту 20 відсотків відображає у виписці на розрахункову дату як несанкціонований борг. Обіцяють його списати і підтвердити листом. Але ж як воно відобразиться в майбутньому на кредитній історії? Адже банк спише несанкціонований ( насправді ним санкціонований борг згідно акції!)борг.
А где вы выписку смотрите. У меня в сенсе карта пропала
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lara_08
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 20:32
lara_08 написав:
А где вы выписку смотрите. У меня в сенсе карта пропала
На мейл после РД пришла. Тоже с овердрафтом.
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vollena71
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Додано: Нед 15 тра, 2022 07:44
DIV написав:Цікаво, що Альфа після внесення 80 відсотків боргу, решту 20 відсотків відображає у виписці на розрахункову дату як несанкціонований борг. Обіцяють його списати і підтвердити листом. Але ж як воно відобразиться в майбутньому на кредитній історії? Адже банк спише несанкціонований ( насправді ним санкціонований борг згідно акції!)борг.
Бачу по цій акції мінусів вже більше.
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Zochan
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Додано: Нед 15 тра, 2022 13:27
а этот прикол: потянуть с Хамона на пакетку свои, не кредитные, и получить 4% комиса - как-то сам вылечится или попадалово или надо писать в чат?
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cohan
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Додано: Нед 15 тра, 2022 13:30
cohan написав:
а этот прикол: потянуть с Хамона на пакетку свои, не кредитные, и получить 4% комиса - как-то сам вылечится или попадалово или надо писать в чат?
де тянули, уж не в МАБе или Мобайле? Там платно. Нашару ток в Сенсе.
И точно ток свои, мож 1 коп зацепили кредитных, и точно все провелось по счету на момент перевода?
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Amethyst
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