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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 тра, 2022 13:42
Amethyst написав: cohan написав:
а этот прикол: потянуть с Хамона на пакетку свои, не кредитные, и получить 4% комиса - как-то сам вылечится или попадалово или надо писать в чат?
де тянули, уж не в МАБе или Мобайле? Там платно. Нашару ток в Сенсе.
И точно ток свои, мож 1 коп зацепили кредитных, и точно все провелось по счету на момент перевода?
угу, таки в мобайле, впомнил за этот прикол ( спасибо!
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