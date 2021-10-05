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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 268269270271

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
9
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 13:42

  Amethyst написав:
  cohan написав:а этот прикол: потянуть с Хамона на пакетку свои, не кредитные, и получить 4% комиса - как-то сам вылечится или попадалово или надо писать в чат?

де тянули, уж не в МАБе или Мобайле? Там платно. Нашару ток в Сенсе.
И точно ток свои, мож 1 коп зацепили кредитных, и точно все провелось по счету на момент перевода?


угу, таки в мобайле, впомнил за этот прикол ( спасибо!
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 19:14

А как так получается, что банк не знает, будут ли работать его отделения завтра и каким образом? Типа утром просыпаемся, тычем пальцем в небо и определям, идти на работу или нет?
KIM
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 19:27

KIM Справа в тому, що все залежить від поточної ситуації, адже зараз все може швидко змінюватись. Ми стараємось відкривати відділення там, де це безпечно, саме тому список та час роботи кожного дня оновлюється. Ознайомитись з інформацією можна за посиланням:  https://alfabank.ua/news/perelik-viddil ... ki-pracuut
Alfa_Bank
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  #<1 ... 268269270271
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