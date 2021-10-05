Amethyst написав:
де тянули, уж не в МАБе или Мобайле? Там платно. Нашару ток в Сенсе.
И точно ток свои, мож 1 коп зацепили кредитных, и точно все провелось по счету на момент перевода?
угу, таки в мобайле, впомнил за этот прикол ( спасибо!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 тра, 2022 13:42
угу, таки в мобайле, впомнил за этот прикол ( спасибо!
Додано: Нед 15 тра, 2022 19:14
А как так получается, что банк не знает, будут ли работать его отделения завтра и каким образом? Типа утром просыпаемся, тычем пальцем в небо и определям, идти на работу или нет?
Додано: Нед 15 тра, 2022 19:27
KIM Справа в тому, що все залежить від поточної ситуації, адже зараз все може швидко змінюватись. Ми стараємось відкривати відділення там, де це безпечно, саме тому список та час роботи кожного дня оновлюється. Ознайомитись з інформацією можна за посиланням:
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