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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 269270271272>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
9
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 13:42

  Amethyst написав:
  cohan написав:а этот прикол: потянуть с Хамона на пакетку свои, не кредитные, и получить 4% комиса - как-то сам вылечится или попадалово или надо писать в чат?

де тянули, уж не в МАБе или Мобайле? Там платно. Нашару ток в Сенсе.
И точно ток свои, мож 1 коп зацепили кредитных, и точно все провелось по счету на момент перевода?


угу, таки в мобайле, впомнил за этот прикол ( спасибо!
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 19:14

А как так получается, что банк не знает, будут ли работать его отделения завтра и каким образом? Типа утром просыпаемся, тычем пальцем в небо и определям, идти на работу или нет?
KIM
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 19:27

KIM Справа в тому, що все залежить від поточної ситуації, адже зараз все може швидко змінюватись. Ми стараємось відкривати відділення там, де це безпечно, саме тому список та час роботи кожного дня оновлюється. Ознайомитись з інформацією можна за посиланням:  https://alfabank.ua/news/perelik-viddil ... ki-pracuut
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 19:31

  Alfa_Bank написав:KIM Справа в тому, що все залежить від поточної ситуації, адже зараз все може швидко змінюватись. Ми стараємось відкривати відділення там, де це безпечно, саме тому список та час роботи кожного дня оновлюється. Ознайомитись з інформацією можна за посиланням:  https://alfabank.ua/news/perelik-viddil ... ki-pracuut

Так я и вижу, что информация о работе отделений 16го мая будет опубликована 16го мая. В связи с этим и вопрос - вы утром будете решать, идти на работу или нет? Или вы просто считаете эту информацию очень секретной, и ее не нужно знать всяким там клиентам? Что небезопасного в работе отделений в Киеве и что такое может случиться в течении ближайших 12 часов?
KIM
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 19:43

KIM Звісно, що інформація про графік роботи не є секретом. Просто рішення про те, чи буде працювати відділення приймається зранку того ж дня керівництвом відділення, після чого оновлюється інформація за посиланням, що ми надавали вам вище. Зазвичай, відділення, що працювали сьогодні будуть працювати і завтра, але остаточно відомо про це стає зранку.
Стосовно того, що може статись,то думаємо, що всі прекрасно розуміють поточну ситуацію в країні і що може статись за час, поки відділення зачинене. Саме тому зараз така ситуація з графіками роботи відділень
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 19:45

  Alfa_Bank написав:KIM Звісно, що інформація про графік роботи не є секретом. Просто рішення про те, чи буде працювати відділення приймається зранку того ж дня керівництвом відділення, після чого оновлюється інформація за посиланням, що ми надавали вам вище. Зазвичай, відділення, що працювали сьогодні будуть працювати і завтра, але остаточно відомо про це стає зранку.
Стосовно того, що може статись,то думаємо, що всі прекрасно розуміють поточну ситуацію в країні і що може статись за час, поки відділення зачинене. Саме тому зараз така ситуація з графіками роботи відділень

Я прям не понимаю, как до такого гениального хода не додумались другие организации (в том числе и банки). Наверное, они думают о клиентах, но это не точно.
KIM
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 20:22

KIM Банк поступает логично и ответственно. А вы что предлагаете?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 20:24

  Bosstone написав:KIM Банк поступает логично и ответственно. А вы что предлагаете?

Странно, а другие банки наверное поступают нелогично и безответственно, когда заявляют график работы на следующие дни? А Новая почта? А всяческие супермаркеты и прочая-прочая? Что за дичь? А как в этом безумно ответственном банке клиент может заказать какую-то сумму для снятия, например?
KIM
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 20:30

  KIM написав:А как в этом безумно ответственном банке клиент может заказать какую-то сумму для снятия, например?

Для заказа наличных обратитесь в онлайн-чат в цифровом банке Sense SuperApp или позвоните в Контакт-центр по телефону 0800 50 20 50. Мы доступны 24/7 и всегда рады вам помочь.

Также вы можете обратиться в отделение банка. При себе нужно иметь паспорт и ИНН. При значительной сумме дополнительно могут потребоваться подтверждающие документы.

Снять заказанную сумму в кассе доступно не ранее чем через три рабочих дня от даты заказа (согласно п. 4.2.7 Договора о банковском обслуживании физических лиц).

https://help.alfabank.ua/hc/ru/articles/360015464460-%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5
Востаннє редагувалось Bosstone в Нед 15 тра, 2022 20:33, всього редагувалось 1 раз.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 20:32

  Bosstone написав:
  KIM написав:А как в этом безумно ответственном банке клиент может заказать какую-то сумму для снятия, например?
https://help.alfabank.ua/hc/ru/articles/360015464460-%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5


Так чтобы снять наличные, нужно чтобы отделение банка работало, а как об этом узнать? Или клиент должен под дверьми стоять и надеяться, что она откроется, и забить на работу и прочие неважные дела?
Востаннє редагувалось KIM в Нед 15 тра, 2022 20:40, всього редагувалось 1 раз.
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