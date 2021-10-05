Amethyst написав:
де тянули, уж не в МАБе или Мобайле? Там платно. Нашару ток в Сенсе.
И точно ток свои, мож 1 коп зацепили кредитных, и точно все провелось по счету на момент перевода?
угу, таки в мобайле, впомнил за этот прикол ( спасибо!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 тра, 2022 13:42
угу, таки в мобайле, впомнил за этот прикол ( спасибо!
Додано: Нед 15 тра, 2022 19:14
А как так получается, что банк не знает, будут ли работать его отделения завтра и каким образом? Типа утром просыпаемся, тычем пальцем в небо и определям, идти на работу или нет?
Додано: Нед 15 тра, 2022 19:27
KIM Справа в тому, що все залежить від поточної ситуації, адже зараз все може швидко змінюватись. Ми стараємось відкривати відділення там, де це безпечно, саме тому список та час роботи кожного дня оновлюється. Ознайомитись з інформацією можна за посиланням:
Додано: Нед 15 тра, 2022 19:31
Так я и вижу, что информация о работе отделений 16го мая будет опубликована 16го мая. В связи с этим и вопрос - вы утром будете решать, идти на работу или нет? Или вы просто считаете эту информацию очень секретной, и ее не нужно знать всяким там клиентам? Что небезопасного в работе отделений в Киеве и что такое может случиться в течении ближайших 12 часов?
Додано: Нед 15 тра, 2022 19:43
KIM Звісно, що інформація про графік роботи не є секретом. Просто рішення про те, чи буде працювати відділення приймається зранку того ж дня керівництвом відділення, після чого оновлюється інформація за посиланням, що ми надавали вам вище. Зазвичай, відділення, що працювали сьогодні будуть працювати і завтра, але остаточно відомо про це стає зранку.
Стосовно того, що може статись,то думаємо, що всі прекрасно розуміють поточну ситуацію в країні і що може статись за час, поки відділення зачинене. Саме тому зараз така ситуація з графіками роботи відділень
Додано: Нед 15 тра, 2022 19:45
Я прям не понимаю, как до такого гениального хода не додумались другие организации (в том числе и банки). Наверное, они думают о клиентах, но это не точно.
Додано: Нед 15 тра, 2022 20:24
Странно, а другие банки наверное поступают нелогично и безответственно, когда заявляют график работы на следующие дни? А Новая почта? А всяческие супермаркеты и прочая-прочая? Что за дичь? А как в этом безумно ответственном банке клиент может заказать какую-то сумму для снятия, например?
Додано: Нед 15 тра, 2022 20:30
Для заказа наличных обратитесь в онлайн-чат в цифровом банке Sense SuperApp или позвоните в Контакт-центр по телефону 0800 50 20 50. Мы доступны 24/7 и всегда рады вам помочь.
Также вы можете обратиться в отделение банка. При себе нужно иметь паспорт и ИНН. При значительной сумме дополнительно могут потребоваться подтверждающие документы.
Снять заказанную сумму в кассе доступно не ранее чем через три рабочих дня от даты заказа (согласно п. 4.2.7 Договора о банковском обслуживании физических лиц).
Востаннє редагувалось Bosstone в Нед 15 тра, 2022 20:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 15 тра, 2022 20:32
Так чтобы снять наличные, нужно чтобы отделение банка работало, а как об этом узнать? Или клиент должен под дверьми стоять и надеяться, что она откроется, и забить на работу и прочие неважные дела?
Востаннє редагувалось KIM в Нед 15 тра, 2022 20:40, всього редагувалось 1 раз.
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