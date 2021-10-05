Alfa_Bank написав:KIM Звісно, що інформація про графік роботи не є секретом. Просто рішення про те, чи буде працювати відділення приймається зранку того ж дня керівництвом відділення, після чого оновлюється інформація за посиланням, що ми надавали вам вище. Зазвичай, відділення, що працювали сьогодні будуть працювати і завтра, але остаточно відомо про це стає зранку. Стосовно того, що може статись,то думаємо, що всі прекрасно розуміють поточну ситуацію в країні і що може статись за час, поки відділення зачинене. Саме тому зараз така ситуація з графіками роботи відділень
Я бы пошёл дальше и в принципе избавился от графика работы отделений.
Бо всі прекрасно розуміють поточну ситуацію в країні, і що може статись не тільки за час, поки відділення зачинене, але і за час, поки відділення відчинено.
KIM написав:Можно пойти еще дальше и вообще избавиться от отделений.
Ну так многие другие банки так и сделали. А вы не цените По вашем вопросу, сначала нужно заказать наличные в отделение, а его работу проверять уже непосредственно в день получения. Если вам неудобно узнавать информацию о работе отделения из официальных каналов, то попробуйте взять контакты сотрудника отделения. Правда, не знаю, дают ли сотрудники сейчас свои контакты.