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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 269270271272

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
9
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 20:34

  Alfa_Bank написав:KIM Звісно, що інформація про графік роботи не є секретом. Просто рішення про те, чи буде працювати відділення приймається зранку того ж дня керівництвом відділення, після чого оновлюється інформація за посиланням, що ми надавали вам вище. Зазвичай, відділення, що працювали сьогодні будуть працювати і завтра, але остаточно відомо про це стає зранку.
Стосовно того, що може статись,то думаємо, що всі прекрасно розуміють поточну ситуацію в країні і що може статись за час, поки відділення зачинене. Саме тому зараз така ситуація з графіками роботи відділень

Я бы пошёл дальше и в принципе избавился от графика работы отделений.

Бо всі прекрасно розуміють поточну ситуацію в країні, і що може статись не тільки за час, поки відділення зачинене, але і за час, поки відділення відчинено.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 20:38

Можно пойти еще дальше и вообще избавиться от отделений.
KIM
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 20:55

  KIM написав:Можно пойти еще дальше и вообще избавиться от отделений.

Ну так многие другие банки так и сделали. А вы не цените :-)
По вашем вопросу, сначала нужно заказать наличные в отделение, а его работу проверять уже непосредственно в день получения. Если вам неудобно узнавать информацию о работе отделения из официальных каналов, то попробуйте взять контакты сотрудника отделения. Правда, не знаю, дают ли сотрудники сейчас свои контакты.
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 05:53

  KIM написав:Можно пойти еще дальше и вообще избавиться от отделений.

Будемо робити онлайн замовлення готівки через Нову Пошту,а картки курєром Glovo
sens
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 06:00

Подскажите, что с Хамелеоном в этом месяце? Нужно гасить ОМП или так же как в марте и апреле, по-возможности?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 08:33

  anikola13 написав:Подскажите, что с Хамелеоном в этом месяце? Нужно гасить ОМП или так же как в марте и апреле, по-возможности?

Так же, как в марте и апреле
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 09:10

  anikola13 написав:Подскажите, что с Хамелеоном в этом месяце? Нужно гасить ОМП или так же как в марте и апреле, по-возможности?

Кредитні канікули подовжили на червень, липень та серпень
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 09:13

  Alfa_Bank написав:
  anikola13 написав:Подскажите, что с Хамелеоном в этом месяце? Нужно гасить ОМП или так же как в марте и апреле, по-возможности?

Кредитні канікули подовжили на червень, липень та серпень

А кредліміти так само ріжете за першої можливості після часткового погашення?
Amethyst
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  #<1 ... 269270271272
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