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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 270271272273>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.9 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
10
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 20:34

  Alfa_Bank написав:KIM Звісно, що інформація про графік роботи не є секретом. Просто рішення про те, чи буде працювати відділення приймається зранку того ж дня керівництвом відділення, після чого оновлюється інформація за посиланням, що ми надавали вам вище. Зазвичай, відділення, що працювали сьогодні будуть працювати і завтра, але остаточно відомо про це стає зранку.
Стосовно того, що може статись,то думаємо, що всі прекрасно розуміють поточну ситуацію в країні і що може статись за час, поки відділення зачинене. Саме тому зараз така ситуація з графіками роботи відділень

Я бы пошёл дальше и в принципе избавился от графика работы отделений.

Бо всі прекрасно розуміють поточну ситуацію в країні, і що може статись не тільки за час, поки відділення зачинене, але і за час, поки відділення відчинено.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 20:38

Можно пойти еще дальше и вообще избавиться от отделений.
KIM
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 20:55

  KIM написав:Можно пойти еще дальше и вообще избавиться от отделений.

Ну так многие другие банки так и сделали. А вы не цените :-)
По вашем вопросу, сначала нужно заказать наличные в отделение, а его работу проверять уже непосредственно в день получения. Если вам неудобно узнавать информацию о работе отделения из официальных каналов, то попробуйте взять контакты сотрудника отделения. Правда, не знаю, дают ли сотрудники сейчас свои контакты.
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 05:53

  KIM написав:Можно пойти еще дальше и вообще избавиться от отделений.

Будемо робити онлайн замовлення готівки через Нову Пошту,а картки курєром Glovo
sens
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 06:00

Подскажите, что с Хамелеоном в этом месяце? Нужно гасить ОМП или так же как в марте и апреле, по-возможности?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 08:33

  anikola13 написав:Подскажите, что с Хамелеоном в этом месяце? Нужно гасить ОМП или так же как в марте и апреле, по-возможности?

Так же, как в марте и апреле
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 09:10

  anikola13 написав:Подскажите, что с Хамелеоном в этом месяце? Нужно гасить ОМП или так же как в марте и апреле, по-возможности?

Кредитні канікули подовжили на червень, липень та серпень
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 09:13

  Alfa_Bank написав:
  anikola13 написав:Подскажите, что с Хамелеоном в этом месяце? Нужно гасить ОМП или так же как в марте и апреле, по-возможности?

Кредитні канікули подовжили на червень, липень та серпень

А кредліміти так само ріжете за першої можливості після часткового погашення?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 09:17

  Amethyst написав:
  Alfa_Bank написав:
  anikola13 написав:Подскажите, что с Хамелеоном в этом месяце? Нужно гасить ОМП или так же как в марте и апреле, по-возможности?

Кредитні канікули подовжили на червень, липень та серпень

А кредліміти так само ріжете за першої можливості після часткового погашення?

Кредитні ліміти зменшуються раз на добу, якщо погасили картку.

Також мінімально на клієнта залишається 20 000грн кредитного ліміту. Поки що так, сподіваємося що вже скоро буде краще і простіше з цим
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 09:44

  Alfa_Bank написав:Також мінімально на клієнта залишається 20 000грн кредитного ліміту. Поки що так, сподіваємося що вже скоро буде краще і простіше з цим

Может максимально? Потому, что у меня Хамон единственная кредитная карта и КЛ на ней, как в начале войны в ноль срезали, так и осталось.
moveton
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