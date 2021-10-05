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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 270271272273

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.9 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
10
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 09:46

О индивидуальное предложение с погашением 80% убрали. Хотя и писали до 30.05.
ВАМ
 
Повідомлень: 190
З нами з: 24.10.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 34 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 10:04

Re: Альфа-Банк

Тоже. В чем дело, уважаемый представитель?
rollo
 
Повідомлень: 1380
З нами з: 20.10.19
Подякував: 44 раз.
Подякували: 140 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 10:05

  moveton написав:
  Alfa_Bank написав:Також мінімально на клієнта залишається 20 000грн кредитного ліміту. Поки що так, сподіваємося що вже скоро буде краще і простіше з цим

Может максимально? Потому, что у меня Хамон единственная кредитная карта и КЛ на ней, как в начале войны в ноль срезали, так и осталось.

У вас трошки інша ситуація. Якщо ліміт був використаний, а потім погашаєте його, то він зменшується, але 20 тис залишиться
Наприклад на початку війни у вас було 100 тис боргу, ви погашаєте його повністю, ліміт зменшиться до 20 тис
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 11384
З нами з: 18.02.13
Подякував: 130 раз.
Подякували: 1183 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 10:08

  ВАМ написав:О индивидуальное предложение с погашением 80% убрали. Хотя и писали до 30.05.

Це тимчасова проблема, вже виправляємо.)
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 11384
З нами з: 18.02.13
Подякував: 130 раз.
Подякували: 1183 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 10:08

  ВАМ написав:О индивидуальное предложение с погашением 80% убрали. Хотя и писали до 30.05.

Думаю Аллу колбасит в честь понедельника. По кредитке кроме "акции прощения" также исчезла инфа об ОМП и сумме погашения до РД для грейса. Надеюсь пофиксят и все вернется.
А акция прощения все ещё доступна в разделе объявлений, но выбрать карту не даёт - явно глюк
WallNutPen
 
Повідомлень: 332
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 10:27

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Кредитні ліміти зменшуються раз на добу, якщо погасили картку.


Таке враження, що в Альфи щось не так із відчуттям справедливості.
Одним клієнтам дарують 20% від погашеної суми кредиту, іншим, які своєчасно обслуговують свої кредитки - не тільки не дають ніяких плюшок, але ще й ріжуть ліміти!!!!

Ви так не вважаєте?!
V2
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Повідомлень: 7504
З нами з: 03.07.09
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