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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 тра, 2022 09:46
О индивидуальное предложение с погашением 80% убрали. Хотя и писали до 30.05.
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ВАМ
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Додано: Пон 16 тра, 2022 10:04
Тоже. В чем дело, уважаемый представитель?
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Додано: Пон 16 тра, 2022 10:05
moveton написав: Alfa_Bank написав:
Також мінімально на клієнта залишається 20 000грн кредитного ліміту. Поки що так, сподіваємося що вже скоро буде краще і простіше з цим
Может максимально? Потому, что у меня Хамон единственная кредитная карта и КЛ на ней, как в начале войны в ноль срезали, так и осталось.
У вас трошки інша ситуація. Якщо ліміт був використаний, а потім погашаєте його, то він зменшується, але 20 тис залишиться
Наприклад на початку війни у вас було 100 тис боргу, ви погашаєте його повністю, ліміт зменшиться до 20 тис
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Додано: Пон 16 тра, 2022 10:08
ВАМ написав:
О индивидуальное предложение с погашением 80% убрали. Хотя и писали до 30.05.
Це тимчасова проблема, вже виправляємо.)
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Додано: Пон 16 тра, 2022 10:08
ВАМ написав:
О индивидуальное предложение с погашением 80% убрали. Хотя и писали до 30.05.
Думаю Аллу колбасит в честь понедельника. По кредитке кроме "акции прощения" также исчезла инфа об ОМП и сумме погашения до РД для грейса. Надеюсь пофиксят и все вернется.
А акция прощения все ещё доступна в разделе объявлений, но выбрать карту не даёт - явно глюк
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Додано: Пон 16 тра, 2022 10:27
Alfa_Bank написав:
Кредитні ліміти зменшуються раз на добу, якщо погасили картку.
Таке враження, що в Альфи щось не так із відчуттям справедливості.
Одним клієнтам дарують 20% від погашеної суми кредиту, іншим, які своєчасно обслуговують свої кредитки - не тільки не дають ніяких плюшок, але ще й ріжуть ліміти!!!!
Ви так не вважаєте?!
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