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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 тра, 2022 09:46
О индивидуальное предложение с погашением 80% убрали. Хотя и писали до 30.05.
Додано: Пон 16 тра, 2022 10:04
Re: Альфа-Банк
Тоже. В чем дело, уважаемый представитель?
Додано: Пон 16 тра, 2022 10:05
У вас трошки інша ситуація. Якщо ліміт був використаний, а потім погашаєте його, то він зменшується, але 20 тис залишиться
Наприклад на початку війни у вас було 100 тис боргу, ви погашаєте його повністю, ліміт зменшиться до 20 тис
Додано: Пон 16 тра, 2022 10:08
Додано: Пон 16 тра, 2022 10:08
Думаю Аллу колбасит в честь понедельника. По кредитке кроме "акции прощения" также исчезла инфа об ОМП и сумме погашения до РД для грейса. Надеюсь пофиксят и все вернется.
А акция прощения все ещё доступна в разделе объявлений, но выбрать карту не даёт - явно глюк
Додано: Пон 16 тра, 2022 10:27
Re: Альфа-Банк
Таке враження, що в Альфи щось не так із відчуттям справедливості.
Одним клієнтам дарують 20% від погашеної суми кредиту, іншим, які своєчасно обслуговують свої кредитки - не тільки не дають ніяких плюшок, але ще й ріжуть ліміти!!!!
Ви так не вважаєте?!
Додано: Пон 16 тра, 2022 10:51
Re: Альфа-Банк
Я, надеюсь, что банк понимает ту ситуацию, которую банк создал.
Одним банк в начале срезал по сумме задолженности (например, "ящер" стал у меня дебетовым, а RED с детским кредитным лимитом 1к грн), потом банк решил оставить при погашении на карте 20к грн кредитного лимита, после 20к грн в общем на клиента. Другие банки вон исправились и вернули хоть частично кредитный лимит. А вместо этого Алла может только и дразнить, что пользуйтесь рассрочкой -- узнаю её почерк, троллинг )))
Додано: Пон 16 тра, 2022 10:52
Прощення 20% боргу доступно всім клієнтам, окрім кредиток, де була прострочена заборгованість ще до війни і де борг менше 1000грн
Ми не можемо повністю скасувати відсотки по карткам і кредитам, але це одна з програм допомоги у погашенні боргів
Зараз приймаються вимушені, не найприємніші рішення, але вони необхідні для забезпечення стабільної роботи
Додано: Пон 16 тра, 2022 11:17
скажите, вы в налоговую стучите о факте прощения долга или это чисто на нашу сознательность рассчитано? т.к. бывают разные ситуации ...
1) партнер является налоговым агентом и сам взимает налог и передает его в налоговую
2) партнер не является налоговым агентом, но стучит в налоговую о получении потняком податкив дохода, подлежащего налогообложению и тогда налоговая зная об этом факте и неуплате штрафует потняка
3) партнер не является налоговым агентом и не стучит в налоговую о получении потняком податкив дохода, в таком случае все лежит на сознательности самого потняка, т.е. за факт не уплаты его никто не накажет, т.к. об этом не знают.
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