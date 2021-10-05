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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 271272273274>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.9 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
10
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 09:46

О индивидуальное предложение с погашением 80% убрали. Хотя и писали до 30.05.
ВАМ
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 10:04

Re: Альфа-Банк

Тоже. В чем дело, уважаемый представитель?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 10:05

  moveton написав:
  Alfa_Bank написав:Також мінімально на клієнта залишається 20 000грн кредитного ліміту. Поки що так, сподіваємося що вже скоро буде краще і простіше з цим

Может максимально? Потому, что у меня Хамон единственная кредитная карта и КЛ на ней, как в начале войны в ноль срезали, так и осталось.

У вас трошки інша ситуація. Якщо ліміт був використаний, а потім погашаєте його, то він зменшується, але 20 тис залишиться
Наприклад на початку війни у вас було 100 тис боргу, ви погашаєте його повністю, ліміт зменшиться до 20 тис
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 10:08

  ВАМ написав:О индивидуальное предложение с погашением 80% убрали. Хотя и писали до 30.05.

Це тимчасова проблема, вже виправляємо.)
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 10:08

  ВАМ написав:О индивидуальное предложение с погашением 80% убрали. Хотя и писали до 30.05.

Думаю Аллу колбасит в честь понедельника. По кредитке кроме "акции прощения" также исчезла инфа об ОМП и сумме погашения до РД для грейса. Надеюсь пофиксят и все вернется.
А акция прощения все ещё доступна в разделе объявлений, но выбрать карту не даёт - явно глюк
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 10:27

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Кредитні ліміти зменшуються раз на добу, якщо погасили картку.


Таке враження, що в Альфи щось не так із відчуттям справедливості.
Одним клієнтам дарують 20% від погашеної суми кредиту, іншим, які своєчасно обслуговують свої кредитки - не тільки не дають ніяких плюшок, але ще й ріжуть ліміти!!!!

Ви так не вважаєте?!
V2
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 10:51

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:У вас трошки інша ситуація. <...>
Я, надеюсь, что банк понимает ту ситуацию, которую банк создал.
Одним банк в начале срезал по сумме задолженности (например, "ящер" стал у меня дебетовым, а RED с детским кредитным лимитом 1к грн), потом банк решил оставить при погашении на карте 20к грн кредитного лимита, после 20к грн в общем на клиента. Другие банки вон исправились и вернули хоть частично кредитный лимит. А вместо этого Алла может только и дразнить, что пользуйтесь рассрочкой -- узнаю её почерк, троллинг )))
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 10:52

  V2 написав:
  Alfa_Bank написав:Кредитні ліміти зменшуються раз на добу, якщо погасили картку.


Таке враження, що в Альфи щось не так із відчуттям справедливості.
Одним клієнтам дарують 20% від погашеної суми кредиту, іншим, які своєчасно обслуговують свої кредитки - не тільки не дають ніяких плюшок, але ще й ріжуть ліміти!!!!

Ви так не вважаєте?!


Прощення 20% боргу доступно всім клієнтам, окрім кредиток, де була прострочена заборгованість ще до війни і де борг менше 1000грн

Ми не можемо повністю скасувати відсотки по карткам і кредитам, але це одна з програм допомоги у погашенні боргів

Зараз приймаються вимушені, не найприємніші рішення, але вони необхідні для забезпечення стабільної роботи
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 10:53

А лёгкая рассрочка работает,кстати?
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 11:17

  Alfa_Bank написав:
  ВАМ написав:О индивидуальное предложение с погашением 80% убрали. Хотя и писали до 30.05.

Це тимчасова проблема, вже виправляємо.)


скажите, вы в налоговую стучите о факте прощения долга или это чисто на нашу сознательность рассчитано? т.к. бывают разные ситуации ...

1) партнер является налоговым агентом и сам взимает налог и передает его в налоговую

2) партнер не является налоговым агентом, но стучит в налоговую о получении потняком податкив дохода, подлежащего налогообложению и тогда налоговая зная об этом факте и неуплате штрафует потняка

3) партнер не является налоговым агентом и не стучит в налоговую о получении потняком податкив дохода, в таком случае все лежит на сознательности самого потняка, т.е. за факт не уплаты его никто не накажет, т.к. об этом не знают.
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