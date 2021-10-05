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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 271272273274

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.9 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
10
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 12:11

  novichok написав:А лёгкая рассрочка работает,кстати?

работает
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 12:38

  Alfa_Bank написав:Кредитні ліміти зменшуються раз на добу, якщо погасили картку.

Також мінімально на клієнта залишається 20 000грн кредитного ліміту. Поки що так, сподіваємося що вже скоро буде краще і простіше з цим

Да ладно, на единственном Хамоне нет даже 1К КЛ. Как срезали в феврале, так и осталось - полочная карта. Какая то абстрактная дискриминация.
копейка
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