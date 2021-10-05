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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 тра, 2022 12:11
novichok написав:
А лёгкая рассрочка работает,кстати?
работает
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Додано: Пон 16 тра, 2022 12:38
Alfa_Bank написав:
Кредитні ліміти зменшуються раз на добу, якщо погасили картку.
Також мінімально на клієнта залишається 20 000грн кредитного ліміту. Поки що так, сподіваємося що вже скоро буде краще і простіше з цим
Да ладно, на единственном Хамоне нет даже 1К КЛ. Как срезали в феврале, так и осталось - полочная карта. Какая то абстрактная дискриминация.
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