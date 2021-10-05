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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 271272273274

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Альфа-Банк 3.9 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
10
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 12:11

  novichok написав:А лёгкая рассрочка работает,кстати?

работает
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 12:38

  Alfa_Bank написав:Кредитні ліміти зменшуються раз на добу, якщо погасили картку.

Також мінімально на клієнта залишається 20 000грн кредитного ліміту. Поки що так, сподіваємося що вже скоро буде краще і простіше з цим

Да ладно, на единственном Хамоне нет даже 1К КЛ. Как срезали в феврале, так и осталось - полочная карта. Какая то абстрактная дискриминация.
копейка
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 14:15

  Sergion написав:Оф пред, большая просьба помочь:
По адресу Велика кільцева 56 (Автосалон Тойота, Киев) примерно с середины апреля в банкомате нет денег, банкомат включен, остальные функции работают. Номер банкомата А2404575
Заправьте, пожалуйста, банкомат.


Оф пред, повторно прошу обратить внимание на мой пост выше от 11.05. Уже как месяц банкомат пустой.
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 14:23

  копейка написав:Да ладно, на единственном Хамоне нет даже 1К КЛ. Как срезали в феврале, так и осталось - полочная карта. Какая то абстрактная дискриминация.

Уже ж представитель ответил: кто КЛ на момент начала войны не пользовался, тому он и не нужен.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 14:40

  moveton написав:
  копейка написав:Да ладно, на единственном Хамоне нет даже 1К КЛ. Как срезали в феврале, так и осталось - полочная карта. Какая то абстрактная дискриминация.

Уже ж представитель ответил: кто КЛ на момент начала войны не пользовался, тому он и не нужен.

Можем и ответить вашему представителю - если ставки по валютным не подымите хотя бы до 5% по годичным депо, тогда они вам не нужны).
Все депозиты пойдут на выход, а корабль пусть плывёт ...
idealstorm
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 14:46

  moveton написав:
  копейка написав:Да ладно, на единственном Хамоне нет даже 1К КЛ. Как срезали в феврале, так и осталось - полочная карта. Какая то абстрактная дискриминация.

Уже ж представитель ответил: кто КЛ на момент начала войны не пользовался, тому он и не нужен.


ЛЛЛогіка...
Якщо на початок війни був в не боргах, то що, і зараз у всіх все так само добре?
Особисто в мене ні. І КЛ би зараз не завадив. Але на початок війни в ліміт не вліз, обнулили і...
alibob
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 14:49

  moveton написав:
  копейка написав:Да ладно, на единственном Хамоне нет даже 1К КЛ. Как срезали в феврале, так и осталось - полочная карта. Какая то абстрактная дискриминация.

Уже ж представитель ответил: кто КЛ на момент начала войны не пользовался, тому он и не нужен.

Там написано от представителя, что на клиента остается 20000 КЛ, а уже потом начинаются прыжки в сторону.
Но фактической причины аннулирования КЛ в результате его не использования - там нет, как Вы утверждаете.
Было предложение продукта банком с определенным КЛ и условиями, на которое клиент согласился, выполняя его требования - клиент по сути в определенный момент без официальной причины остался с кастрированным продуктом.
п.с. Не пришло в голову, что карту могли открыть только за мес. до войны?
копейка
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