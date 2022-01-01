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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 тра, 2022 12:38
Да ладно, на единственном Хамоне нет даже 1К КЛ. Как срезали в феврале, так и осталось - полочная карта. Какая то абстрактная дискриминация.
Додано: Пон 16 тра, 2022 14:15
Оф пред, повторно прошу обратить внимание на мой пост выше от 11.05. Уже как месяц банкомат пустой.
Додано: Пон 16 тра, 2022 14:23
Уже ж представитель ответил: кто КЛ на момент начала войны не пользовался, тому он и не нужен.
Додано: Пон 16 тра, 2022 14:40
Можем и ответить вашему представителю - если ставки по валютным не подымите хотя бы до 5% по годичным депо, тогда они вам не нужны).
Все депозиты пойдут на выход, а корабль пусть плывёт ...
Додано: Пон 16 тра, 2022 14:46
ЛЛЛогіка...
Якщо на початок війни був в не боргах, то що, і зараз у всіх все так само добре?
Особисто в мене ні. І КЛ би зараз не завадив. Але на початок війни в ліміт не вліз, обнулили і...
Додано: Пон 16 тра, 2022 14:49
Там написано от представителя, что на клиента остается 20000 КЛ, а уже потом начинаются прыжки в сторону.
Но фактической причины аннулирования КЛ в результате его не использования - там нет, как Вы утверждаете.
По факту.
Было предложение продукта банком с определенным КЛ и условиями, на которое клиент согласился, выполняя его требования - клиент по сути в определенный момент без официальной причины остался с кастрированным продуктом.
И объяснение, аннулирования КЛ в 0 на "следующий день" по причине его неиспользования - это наперстки, а не договор.
п.с. Не пришло в голову, что карту могли открыть только за мес. до войны?
Додано: Пон 16 тра, 2022 15:33
Нет, там написано, что происходит то, что тут обсуждали ещё в марте: с началом войны всем КЛ скукожили до фактически используемого. И по мере расчёта с кредитом кукожат дальше по тому же принципу, но уже останавливаясь на 20к лимита даже, если текущий кредит стал меньше. Вот так надо понимать фразу "мінімально на клієнта залишається 20000грн кредитного ліміту". Т.е. те, кто на начало войны не имел 20+к кредита - те не клиенты
Додано: Пон 16 тра, 2022 17:21
Т.е я могу безболезненно для своего бюджета заплатить ОМП аж в сентябре без всяких комиссий и штрафных санкций?
P/S/ в мае я погасил минимальный платеж, теперь могу отдыхать до сентября?
Додано: Пон 16 тра, 2022 17:28
Re: Альфа-Банк
Правоохоронці підозрюють, що російський олігарх Михайло Фрідман та бізнесмени через підконтрольні кіпрські компанії та Альфа-банк, що належить їм, до війни і під час збройної агресії РФ проти України, легалізували активи на загальну суму 1,1 млрд грн.
За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора накладено арешт на активи кіпрських компаній на загальну суму понад 12,4 млрд. грн. Це цінні папери, які перебували на рахунках банку, що входить до десятки найбільших фінансових установ та включеного до системно важливих банків України. Його бенефіціарними власниками є підприємці РФ.
За даними слідства, російський олігарх та бізнесмени, використовуючи підконтрольні кіпрські компанії та згаданий банк, до війни та під час збройної агресії РФ проти України, легалізували активи цих компаній на загальну суму 1,1 млрд грн. Надалі вони вивели частину активів із банківської системи в Україні, а на іншу наклали арешт.
Таким чином, російський олігарх із бізнесменами намагалися уникнути можливих негативних наслідків у вигляді накладання санкцій та застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених законодавством України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене посадовими особами приватної банківської установи, здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України.
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