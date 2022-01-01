Генпрокурорка України Ірина Венедіктова заявила про арешт активів російського олігарха Михайла Фрідмана в «Альфа-банку» на понад 12,4 млрд гривень. Про це вона написала у себе в Facebook.Венедіктова зазначила, що арештовані кошти – це цінні папери кіпрських компаній афілійованих із бізнесменом, які були на рахунках в банку.«Раніше також за клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора були арештовані 469 млн гривень коштів з рахунків у «Альфа-банку», які вже готувались до виведення в Росію. При цьому з легалізацією особливо не «заморочувались». Наприклад, оформили удаваний правочин, за яким за космічну суму придбали фірму з копійчаним статутним капіталом», – написала генпрокурорка.Вона уточнила, що рух коштів у російському напрямку почався за пару тижнів до війни і активізувався з початком повномасштабного вторгнення. Фрідман і підконтрольні йому бізнесмени використали банк та кіпрські компанії, щоб вивести кошти з-під можливих санкцій та інших примусових заходів.«Однак були впіймані за руку під час легалізації активів на 1,1 млрд прокуратурою, Бюро економічної безпеки та Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції у взаємодії із Держфінмоніторингом, Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку та Державною податковою службою України», – підсумувала Венедіктова.Наприкінці квітня Бюро економічної безпеки повідомило, що в Україні заарештували активи кіпрських компаній на загальну суму майже півмільярда гривень. Тоді правоохоронці не назвали ані банківську установу, ані прізвище російського олігарха.Слідство встановило, що російський олігарх разом з іншими бізнесменами, використовуючи підконтрольні кіпрські компанії та банк, що належить їм, напередодні та під час збройної агресії Росії проти України, організували укладання фіктивних угод та фінансових операцій, спрямованих на легалізацію активів кіпрських компаній на загальну суму 1,1 млрд гривень та їх подальше виведення із банківської системи в Україні.