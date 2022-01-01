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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 272273274275

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.9 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
10
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 17:51

Re: Альфа-Банк

Добрый вечер,возможно ли погашение кредита по акции"80.20" с дебетки другого клиента банка, сумма 65тыс? лимиты же(
smarisha
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 17:54

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:1) партнер является налоговым агентом и сам взимает налог и передает его в налоговую

2) партнер не является налоговым агентом, но стучит в налоговую о получении потняком податкив дохода, подлежащего налогообложению и тогда налоговая зная об этом факте и неуплате штрафует потняка

3) партнер не является налоговым агентом и не стучит в налоговую о получении потняком податкив дохода, в таком случае все лежит на сознательности самого потняка, т.е. за факт не уплаты его никто не накажет, т.к. об этом не знают.


по идее если настучат в справке из личного кабинета налоговой будет видно.
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 17:54

  smarisha написав:Добрый вечер,возможно ли погашение кредита по акции"80.20" с дебетки другого клиента банка, сумма 65тыс? лимиты же(

Тут отвечали уже на похожий случай - человек хотел платить с карты дочери. Если кратко - ответ представителя - нельзя. Подробнее читайте тут viewtopic.php?p=5432388#p5432388
Востаннє редагувалось WallNutPen в Пон 16 тра, 2022 17:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 17:54

  smarisha написав:Добрый вечер,возможно ли погашение кредита по акции"80.20" с дебетки другого клиента банка, сумма 65тыс? лимиты же(

Закидываете на свою дебетку и гасите. Нет дебетки? Откройте виртуальную.
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 17:55

  smarisha написав:Добрый вечер,возможно ли погашение кредита по акции"80.20" с дебетки другого клиента банка, сумма 65тыс? лимиты же(


нет. только со своего счета
с других только 29999
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 18:05

Water Открыть виртуальную возможности нет ,так как во время эвакуации сгинул телефон и восстановить симку с финансовым номером сейчас возможности нет(
smarisha
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 18:14

  smarisha написав:Water Открыть виртуальную возможности нет ,так как во время эвакуации сгинул телефон и восстановить симку с финансовым номером сейчас возможности нет(

чтобы советовать, мы не знаем про ваши ограничения. в Украине восстановить симку по идее не так сложно.
по платежам - или дебетка, или касса банка.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 18:16

Re: Альфа-Банк

Генпрокурорка України Ірина Венедіктова заявила про арешт активів російського олігарха Михайла Фрідмана в «Альфа-банку» на понад 12,4 млрд гривень. Про це вона написала у себе в Facebook.

Венедіктова зазначила, що арештовані кошти – це цінні папери кіпрських компаній афілійованих із бізнесменом, які були на рахунках в банку.

«Раніше також за клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора були арештовані 469 млн гривень коштів з рахунків у «Альфа-банку», які вже готувались до виведення в Росію. При цьому з легалізацією особливо не «заморочувались». Наприклад, оформили удаваний правочин, за яким за космічну суму придбали фірму з копійчаним статутним капіталом», – написала генпрокурорка.

Вона уточнила, що рух коштів у російському напрямку почався за пару тижнів до війни і активізувався з початком повномасштабного вторгнення. Фрідман і підконтрольні йому бізнесмени використали банк та кіпрські компанії, щоб вивести кошти з-під можливих санкцій та інших примусових заходів.

«Однак були впіймані за руку під час легалізації активів на 1,1 млрд прокуратурою, Бюро економічної безпеки та Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції у взаємодії із Держфінмоніторингом, Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку та Державною податковою службою України», – підсумувала Венедіктова.

Наприкінці квітня Бюро економічної безпеки повідомило, що в Україні заарештували активи кіпрських компаній на загальну суму майже півмільярда гривень. Тоді правоохоронці не назвали ані банківську установу, ані прізвище російського олігарха.

Слідство встановило, що російський олігарх разом з іншими бізнесменами, використовуючи підконтрольні кіпрські компанії та банк, що належить їм, напередодні та під час збройної агресії Росії проти України, організували укладання фіктивних угод та фінансових операцій, спрямованих на легалізацію активів кіпрських компаній на загальну суму 1,1 млрд гривень та їх подальше виведення із банківської системи в Україні. https://glavcom.ua/news/ukrajina-zaares ... 46002.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 18:17

  smarisha написав:Water Открыть виртуальную возможности нет ,так как во время эвакуации сгинул телефон и восстановить симку с финансовым номером сейчас возможности нет(

Это читали?
https://help.alfabank.ua/hc/ru/articles/360013962899-%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 18:17

  smarisha написав:Water Открыть виртуальную возможности нет ,так как во время эвакуации сгинул телефон и восстановить симку с финансовым номером сейчас возможности нет(

Изменить финансовый номер есть возможность?
Bosstone
 
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