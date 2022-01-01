|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 тра, 2022 18:39
Alfa_Bank написав: anikola13 написав:
Подскажите, что с Хамелеоном в этом месяце? Нужно гасить ОМП или так же как в марте и апреле, по-возможности?
Кредитні канікули подовжили на червень, липень та серпень
Посилання на зміни є?
-
anikola13
-
-
- Повідомлень: 1049
- З нами з: 08.02.13
- Подякував: 153 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1590
|922389
|
Пон 16 тра, 2022 19:07
ShOV
|
|26
|3112
|
|
|215
|113318
|
Пон 16 тра, 2022 17:31
klug
|