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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 тра, 2022 18:39
Додано: Пон 16 тра, 2022 18:47
Додано: Пон 16 тра, 2022 20:31
https://news.finance.ua/ua/ponad-12-mil ... reshtovano
Понад 12 мільярдів гривень російського олігарха Фрідмана в «Альфа-банку» заарештовано
Цікаво. За таке можуть ввести в банк тимчасову адміністрацію.
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