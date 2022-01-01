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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 тра, 2022 18:39
Додано: Пон 16 тра, 2022 18:47
Додано: Пон 16 тра, 2022 20:31
https://news.finance.ua/ua/ponad-12-mil ... reshtovano
Понад 12 мільярдів гривень російського олігарха Фрідмана в «Альфа-банку» заарештовано
Цікаво. За таке можуть ввести в банк тимчасову адміністрацію.
Додано: Пон 16 тра, 2022 22:13
Re: Альфа-Банк
Акция 80\20
Вопрос по поводу декларации.
Никогда не подавал, поэтому возникли вопросы:
1.Что нужно еще декларировать, кроме выгоды полученной от этих 20%? Проценты по депозитам, кешбеки, материальную помощь...?
2.Это все можно онлайн сейчас сделать используя ЭЦП?
Додано: Пон 16 тра, 2022 22:33
все можно сделать онлайн. Ничего нет сложного. Ждете 20 февраля и запрашиваете в кабинете ведомость доходов и уплач. налогов , смотрите все свои доходы (депозитов не будет). потом сами заполняете декларацию с этими данным и рассчитываете что вы должны
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