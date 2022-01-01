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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 тра, 2022 18:39
Alfa_Bank написав: anikola13 написав:
Подскажите, что с Хамелеоном в этом месяце? Нужно гасить ОМП или так же как в марте и апреле, по-возможности?
Кредитні канікули подовжили на червень, липень та серпень
Посилання на зміни є?
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Додано: Пон 16 тра, 2022 20:31
https://news.finance.ua/ua/ponad-12-mil ... reshtovanoПонад 12 мільярдів гривень російського олігарха Фрідмана в «Альфа-банку» заарештовано
Цікаво. За таке можуть ввести в банк тимчасову адміністрацію.
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Додано: Пон 16 тра, 2022 22:13
Акция 80\20
Вопрос по поводу декларации.
Никогда не подавал, поэтому возникли вопросы:
1.Что нужно еще декларировать, кроме выгоды полученной от этих 20%? Проценты по депозитам, кешбеки, материальную помощь...?
2.Это все можно онлайн сейчас сделать используя ЭЦП?
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pfauter
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Додано: Пон 16 тра, 2022 22:33
pfauter написав:
Акция 80\20
Вопрос по поводу декларации.
Никогда не подавал, поэтому возникли вопросы:
1.Что нужно еще декларировать, кроме выгоды полученной от этих 20%? Проценты по депозитам, кешбеки, материальную помощь...?
2.Это все можно онлайн сейчас сделать используя ЭЦП?
все можно сделать онлайн. Ничего нет сложного. Ждете 20 февраля и запрашиваете в кабинете ведомость доходов и уплач. налогов , смотрите все свои доходы (депозитов не будет). потом сами заполняете декларацию с этими данным и рассчитываете что вы должны
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Smitten
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Додано: Вів 17 тра, 2022 00:45
pfauter написав:
Акция 80\20
Вопрос по поводу декларации.
Никогда не подавал, поэтому возникли вопросы:
1.Что нужно еще декларировать, кроме выгоды полученной от этих 20%? Проценты по депозитам, кешбеки, материальную помощь...?
2.Это все можно онлайн сейчас сделать используя ЭЦП?
... кешбеки, %% по депо не надо - там банк выступает агентом - он сам у вас вычитает и перечисляет ...
а так, если вы совсем добросовестный потняк податков, то даже подарки на собственный день рождения должны оценить, задекларировать и уплатить с их стоимости 19,5% ... а также любые заграничные переводы ... получили по вестернюнион что-то - должны прийти в налоговую задекларировать и уплатить налог пану гетманцеву
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IMPRINTER
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Додано: Вів 17 тра, 2022 00:58
IMPRINTER написав: pfauter написав:
Акция 80\20
Вопрос по поводу декларации.
Никогда не подавал, поэтому возникли вопросы:
1.Что нужно еще декларировать, кроме выгоды полученной от этих 20%? Проценты по депозитам, кешбеки, материальную помощь...?
2.Это все можно онлайн сейчас сделать используя ЭЦП?
... кешбеки, %% по депо не надо - там банк выступает агентом - он сам у вас вычитает и перечисляет ...
а так, если вы совсем добросовестный потняк податков, то даже подарки на собственный день рождения должны оценить, задекларировать и уплатить с их стоимости 19,5% ... а также любые заграничные переводы
... получили по вестернюнион что-то - должны прийти в налоговую задекларировать и уплатить налог пану гетманцеву
ну не только заграничные, если уж...
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alibob
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