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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 274275276277>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.9 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
10
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 18:39

  Alfa_Bank написав:
  anikola13 написав:Подскажите, что с Хамелеоном в этом месяце? Нужно гасить ОМП или так же как в марте и апреле, по-возможности?

Кредитні канікули подовжили на червень, липень та серпень

Посилання на зміни є?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 18:47

  anikola13 написав:
  Alfa_Bank написав:
  anikola13 написав:Подскажите, что с Хамелеоном в этом месяце? Нужно гасить ОМП или так же как в марте и апреле, по-возможности?

Кредитні канікули подовжили на червень, липень та серпень

Посилання на зміни є?


https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... 8116141074
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 20:31

https://news.finance.ua/ua/ponad-12-mil ... reshtovano

Понад 12 мільярдів гривень російського олігарха Фрідмана в «Альфа-банку» заарештовано

Цікаво. За таке можуть ввести в банк тимчасову адміністрацію.
root
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 22:13

Re: Альфа-Банк

Акция 80\20
Вопрос по поводу декларации.
Никогда не подавал, поэтому возникли вопросы:
1.Что нужно еще декларировать, кроме выгоды полученной от этих 20%? Проценты по депозитам, кешбеки, материальную помощь...?
2.Это все можно онлайн сейчас сделать используя ЭЦП?
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 22:33

  pfauter написав:Акция 80\20
Вопрос по поводу декларации.
Никогда не подавал, поэтому возникли вопросы:
1.Что нужно еще декларировать, кроме выгоды полученной от этих 20%? Проценты по депозитам, кешбеки, материальную помощь...?
2.Это все можно онлайн сейчас сделать используя ЭЦП?

все можно сделать онлайн. Ничего нет сложного. Ждете 20 февраля и запрашиваете в кабинете ведомость доходов и уплач. налогов , смотрите все свои доходы (депозитов не будет). потом сами заполняете декларацию с этими данным и рассчитываете что вы должны
Smitten
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 00:45

  pfauter написав:Акция 80\20
Вопрос по поводу декларации.
Никогда не подавал, поэтому возникли вопросы:
1.Что нужно еще декларировать, кроме выгоды полученной от этих 20%? Проценты по депозитам, кешбеки, материальную помощь...?
2.Это все можно онлайн сейчас сделать используя ЭЦП?



... кешбеки, %% по депо не надо - там банк выступает агентом - он сам у вас вычитает и перечисляет ...

а так, если вы совсем добросовестный потняк податков, то даже подарки на собственный день рождения должны оценить, задекларировать и уплатить с их стоимости 19,5% ... а также любые заграничные переводы ... получили по вестернюнион что-то - должны прийти в налоговую задекларировать и уплатить налог пану гетманцеву
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 00:58

  IMPRINTER написав:
  pfauter написав:Акция 80\20
Вопрос по поводу декларации.
Никогда не подавал, поэтому возникли вопросы:
1.Что нужно еще декларировать, кроме выгоды полученной от этих 20%? Проценты по депозитам, кешбеки, материальную помощь...?
2.Это все можно онлайн сейчас сделать используя ЭЦП?



... кешбеки, %% по депо не надо - там банк выступает агентом - он сам у вас вычитает и перечисляет ...

а так, если вы совсем добросовестный потняк податков, то даже подарки на собственный день рождения должны оценить, задекларировать и уплатить с их стоимости 19,5% ... а также любые заграничные переводы ... получили по вестернюнион что-то - должны прийти в налоговую задекларировать и уплатить налог пану гетманцеву


ну не только заграничные, если уж...
alibob
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 02:18

alibob

только заграничные (поступление из заграницы в украину) ...
про внутриукраинские в налоговом кодексе нет речи
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 02:56

  IMPRINTER написав:про внутриукраинские в налоговом кодексе нет речи

Как это нет? Статья про подарки. Начиная с определённой стоимости подарка, если он не от близкого родственника, нужно его декларировать и платить 19.5%. А подарок - это любой доход, который не удалось провести по какой-то более специфической статье типа зарплаты.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 10:45

  moveton написав:
  IMPRINTER написав:про внутриукраинские в налоговом кодексе нет речи

Как это нет? Статья про подарки. Начиная с определённой стоимости подарка, если он не от близкого родственника, нужно его декларировать и платить 19.5%. А подарок - это любой доход, который не удалось провести по какой-то более специфической статье типа зарплаты.


да, но тут ключевое слово "подарок", а каким способом вам подарили (перевели на карту или вручили вживую) - вторично ... при переводе на счет вам никто никогда не укажет про то что это вам подарок на день рождения с пожеланиям счастья в личной жизни ... а там ключевое "перевод из за границы" и что там было в том переводе, на какую он сумму не важно, сам фак получения перевода уже генерирует возникновение налога.
IMPRINTER
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