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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 274275276277

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Альфа-Банк 3.9 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
10
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 10:54

  IMPRINTER написав:alibob

только заграничные (поступление из заграницы в украину) ...
про внутриукраинские в налоговом кодексе нет речи

а что такое внутриукраинский перевод?
если это перечисление Вам за что-то от посторонних лиц - услуги, помощь, - то по честному это все надо отражать в декларации как доход.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 10:56

  root написав:https://news.finance.ua/ua/ponad-12-mil-yardiv-hryven-rosiys-koho-oliharha-fridmana-v-al-fa-banku-zaareshtovano

Понад 12 мільярдів гривень російського олігарха Фрідмана в «Альфа-банку» заарештовано

Цікаво. За таке можуть ввести в банк тимчасову адміністрацію.

вообще-то не деньги арестовали, а активы (акции) на такую сумму...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 11:02

Яка різниця в якому вигляді арештовані активи. Банк був учасником\інструментом для виводу грошей.
root
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 11:08

  Shaman написав:
  IMPRINTER написав:alibob

только заграничные (поступление из заграницы в украину) ...
про внутриукраинские в налоговом кодексе нет речи

а что такое внутриукраинский перевод?
если это перечисление Вам за что-то от посторонних лиц - услуги, помощь, - то по честному это все надо отражать в декларации как доход.


нет. тут сам факт перевода не генерирует налог. понятно что если вы продали кавартиру и вам на счет за нее зашли деньги - то вы платите налог не за факт перевода, а за продажу квартиры ... а перевод из за границы - налог возникает за сам факт перевода из за границы и за что он не важно. НО как говорится у нас в стране - строгость закона компенсируется необязательностью его выполнения и я не знаю ниодного человека который бы декларировал получаемые на день рождения подарки или родственников гостайбартера, которые зедекларировали бы полученный вечстерн юнион ...

налоги платят или когда когда их сам взимает налоговый агент или когда он сам не взимает но стучит об этом в налоговую .. например нотариус при выдачи свитедельства об унаследованной квартире (если наследник не является родственником 1,2 группы) сам не взимает налог, но при этом в налоговую сообщает информацию и вы уже не можене не уплатить налог, но при этом должны сами пойти это сделать .. а вот если я вам на ДР подарок подарок я не сообщаю об этом факте в налоговую и получали ли вы его или нет никто не знает - поэтому в этом случае платить или нет налог на вашей ответственности )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 11:27

  IMPRINTER написав:при переводе на счет вам никто никогда не укажет про то что это вам подарок на день рождения с пожеланиям счастья в личной жизни

Напомню, мы говорим про то, как честный налоговый резидент Украины должен действовать согласно НКУ, а не про то, какие налоги его платить кто-то заставит. По НКУ физик должен платить налог со всего с некоторыми исключениями (ст. 164 включает в себя "164.2.20. інші доходи, крім зазначених у статті 165 цього Кодексу"). Поэтому, если получаешь любым способом нечто, то нужно заплатить с этого налог. Получил деньги по причине того, что отдавший их просто так захотел (и лучше бы захотел, иначе это уже незаконное обогащение) - это подарок, как ни крути. И не важно откуда пришёл этот перевод или это вообще котлета кэша.

То, что наша налоговая доходы физиков почти не контролирует - это другой вопрос.
moveton
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