а что такое внутриукраинский перевод?
если это перечисление Вам за что-то от посторонних лиц - услуги, помощь, - то по честному это все надо отражать в декларации как доход.
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Додано: Вів 17 тра, 2022 10:54
а что такое внутриукраинский перевод?
если это перечисление Вам за что-то от посторонних лиц - услуги, помощь, - то по честному это все надо отражать в декларации как доход.
Додано: Вів 17 тра, 2022 10:56
вообще-то не деньги арестовали, а активы (акции) на такую сумму...
Додано: Вів 17 тра, 2022 11:02
Яка різниця в якому вигляді арештовані активи. Банк був учасником\інструментом для виводу грошей.
Додано: Вів 17 тра, 2022 11:08
нет. тут сам факт перевода не генерирует налог. понятно что если вы продали кавартиру и вам на счет за нее зашли деньги - то вы платите налог не за факт перевода, а за продажу квартиры ... а перевод из за границы - налог возникает за сам факт перевода из за границы и за что он не важно. НО как говорится у нас в стране - строгость закона компенсируется необязательностью его выполнения и я не знаю ниодного человека который бы декларировал получаемые на день рождения подарки или родственников гостайбартера, которые зедекларировали бы полученный вечстерн юнион ...
налоги платят или когда когда их сам взимает налоговый агент или когда он сам не взимает но стучит об этом в налоговую .. например нотариус при выдачи свитедельства об унаследованной квартире (если наследник не является родственником 1,2 группы) сам не взимает налог, но при этом в налоговую сообщает информацию и вы уже не можене не уплатить налог, но при этом должны сами пойти это сделать .. а вот если я вам на ДР подарок подарок я не сообщаю об этом факте в налоговую и получали ли вы его или нет никто не знает - поэтому в этом случае платить или нет налог на вашей ответственности )
Додано: Вів 17 тра, 2022 11:27
Напомню, мы говорим про то, как честный налоговый резидент Украины должен действовать согласно НКУ, а не про то, какие налоги его платить кто-то заставит. По НКУ физик должен платить налог со всего с некоторыми исключениями (ст. 164 включает в себя "164.2.20. інші доходи, крім зазначених у статті 165 цього Кодексу"). Поэтому, если получаешь любым способом нечто, то нужно заплатить с этого налог. Получил деньги по причине того, что отдавший их просто так захотел (и лучше бы захотел, иначе это уже незаконное обогащение) - это подарок, как ни крути. И не важно откуда пришёл этот перевод или это вообще котлета кэша.
То, что наша налоговая доходы физиков почти не контролирует - это другой вопрос.
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