Додано: Вів 17 тра, 2022 11:08

Shaman написав: IMPRINTER написав: alibob



только заграничные (поступление из заграницы в украину) ...

про внутриукраинские в налоговом кодексе нет речи только заграничные (поступление из заграницы в украину) ...про внутриукраинские в налоговом кодексе нет речи

а что такое внутриукраинский перевод?

если это перечисление Вам за что-то от посторонних лиц - услуги, помощь, - то по честному это все надо отражать в декларации как доход. а что такое внутриукраинский перевод?если это перечисление Вам за что-то от посторонних лиц - услуги, помощь, - то по честному это все надо отражать в декларации как доход.

нет. тут сам факт перевода не генерирует налог. понятно что если вы продали кавартиру и вам на счет за нее зашли деньги - то вы платите налог не за факт перевода, а за продажу квартиры ... а перевод из за границы - налог возникает за сам факт перевода из за границы и за что он не важно. НО как говорится у нас в стране - строгость закона компенсируется необязательностью его выполнения и я не знаю ниодного человека который бы декларировал получаемые на день рождения подарки или родственников гостайбартера, которые зедекларировали бы полученный вечстерн юнион ...налоги платят или когда когда их сам взимает налоговый агент или когда он сам не взимает но стучит об этом в налоговую .. например нотариус при выдачи свитедельства об унаследованной квартире (если наследник не является родственником 1,2 группы) сам не взимает налог, но при этом в налоговую сообщает информацию и вы уже не можене не уплатить налог, но при этом должны сами пойти это сделать .. а вот если я вам на ДР подарок подарок я не сообщаю об этом факте в налоговую и получали ли вы его или нет никто не знает - поэтому в этом случае платить или нет налог на вашей ответственности )