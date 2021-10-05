idealstorm написав: WallNutPen написав: Alex_TT написав:
Добрый день! Подскажите, в Альфа-банке возвращают доллары, упавшие на карту с депо? Если да - нужно заказывать? Спасибо!
Выдают. Заказывать желательно. Но при наличии в кассе могут выдать и без предзаказа. Мне Персмен сам звонил за 4 дня до окончания депо с вопросом не хотите ли пролонгировать ещё на три года. Искушал повышенным процентом при переоформлении. Не искусил
Повышенным от нуля?)
вангую, что ставочкой 0.1%/год)))) Это просто детский садик в нынешних условиях
имхо - такие ставочки сейчас у мони, привата и А-банка - думаю что альфа не исключение
как по мне, то лучше уже долларовые облиги на 3.7% годовых, но это для дядь с крепкими орешками, хз что за год произойдет еще