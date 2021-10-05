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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 275276277278

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.9 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
10
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 14:47

  WallNutPen написав:
  Alex_TT написав:Добрый день! Подскажите, в Альфа-банке возвращают доллары, упавшие на карту с депо? Если да - нужно заказывать? Спасибо!

Выдают. Заказывать желательно. Но при наличии в кассе могут выдать и без предзаказа. Мне Персмен сам звонил за 4 дня до окончания депо с вопросом не хотите ли пролонгировать ещё на три года. Искушал повышенным процентом при переоформлении. Не искусил

Повышенным от нуля?)
idealstorm
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 14:56

  idealstorm написав:
  WallNutPen написав:
  Alex_TT написав:Добрый день! Подскажите, в Альфа-банке возвращают доллары, упавшие на карту с депо? Если да - нужно заказывать? Спасибо!

Выдают. Заказывать желательно. Но при наличии в кассе могут выдать и без предзаказа. Мне Персмен сам звонил за 4 дня до окончания депо с вопросом не хотите ли пролонгировать ещё на три года. Искушал повышенным процентом при переоформлении. Не искусил

Повышенным от нуля?)


вангую, что ставочкой 0.1%/год)))) Это просто детский садик в нынешних условиях :P :lol:

имхо - такие ставочки сейчас у мони, привата и А-банка - думаю что альфа не исключение

как по мне, то лучше уже долларовые облиги на 3.7% годовых, но это для дядь с крепкими орешками, хз что за год произойдет еще :roll:
greenback1996
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  #<1 ... 275276277278
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