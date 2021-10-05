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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 275276277278

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.9 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
10
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 14:47

  WallNutPen написав:
  Alex_TT написав:Добрый день! Подскажите, в Альфа-банке возвращают доллары, упавшие на карту с депо? Если да - нужно заказывать? Спасибо!

Выдают. Заказывать желательно. Но при наличии в кассе могут выдать и без предзаказа. Мне Персмен сам звонил за 4 дня до окончания депо с вопросом не хотите ли пролонгировать ещё на три года. Искушал повышенным процентом при переоформлении. Не искусил

Повышенным от нуля?)
idealstorm
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 14:56

  idealstorm написав:
  WallNutPen написав:
  Alex_TT написав:Добрый день! Подскажите, в Альфа-банке возвращают доллары, упавшие на карту с депо? Если да - нужно заказывать? Спасибо!

Выдают. Заказывать желательно. Но при наличии в кассе могут выдать и без предзаказа. Мне Персмен сам звонил за 4 дня до окончания депо с вопросом не хотите ли пролонгировать ещё на три года. Искушал повышенным процентом при переоформлении. Не искусил

Повышенным от нуля?)


вангую, что ставочкой 0.1%/год)))) Это просто детский садик в нынешних условиях :P :lol:

имхо - такие ставочки сейчас у мони, привата и А-банка - думаю что альфа не исключение

как по мне, то лучше уже долларовые облиги на 3.7% годовых, но это для дядь с крепкими орешками, хз что за год произойдет еще :roll:
greenback1996
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 15:34

  idealstorm написав:
  WallNutPen написав:
  Alex_TT написав:Добрый день! Подскажите, в Альфа-банке возвращают доллары, упавшие на карту с депо? Если да - нужно заказывать? Спасибо!

Выдают. Заказывать желательно. Но при наличии в кассе могут выдать и без предзаказа. Мне Персмен сам звонил за 4 дня до окончания депо с вопросом не хотите ли пролонгировать ещё на три года. Искушал повышенным процентом при переоформлении. Не искусил

Повышенным от нуля?)

Ну когда он звонил ставки по депо в долларе на 3 года были еще 2,75% - то есть получалось бы 3,75% (персмен обещал +1% при переоформлении вклада на новый срок). Ну с тех пор да - ставочки подупали ниже плинтуса. При том не только в Альфе. Буквально сегодня был еще в двух банках - везде ставки со вчерашнего дня в 2 раза и больше по валюте снизились. Даже дышащая на ладан Мега, которая не выдает уже довольно давно закончившиеся вклады в валюте и та снизила ставки на годовые депо если не ошибаюсь с 2,5 до 1,25 %.
Думаю все признаки того что начался массовый загон на ОГВЗ (в смысле военные облигации). От этого становится несколько стремно - ведь легко потом могут вернуть резидентам бумагой по не понятному курсу
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 15:44

Re: Альфа-Банк

  Shaman написав:интерчендж особо еще пока и не убирали. интерчендж орехи не окупает.

Было объявление в середине марта о том что Виза и Мастер отменяют в Украине интерчендж в связи с войной. После это все банки массово стали приостанавливать свои кэшбек программы. Думаю что при верном подходе - интерчендж все окупает. Как раз именно он был причиной того что бегемот стал супер прибыльным в свое время

  Shaman написав:и здесь тоже высказывалось мнение, что основной источник - это %. поскольку сейчас с % туго - кредитные каникулы - то орехов нет. когда стабилизируется ситуация с % - тогда может быть

Ну вообще в банке там считается все по одному общему итогу потому как бэк-офис обычно вообще ничего не зарабатывает а фронты зарабатывают огого. Но если бы была верной теория что основной источник это проценты по кредитам - то как раз не было такой картины что ряд банков предлагает более высокий % кэшбека именно за свои. При чем это зачастую банки (Моня, А-банка) которые изначально давали бОльший кэшбек за кредитные, а потом переобулись. Поэтому тут не все так однозначно - берутся и те и другие доходы. Но интерчендж думаю влияет на кэшбек очень сильно
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 20:11

  WallNutPen написав:
  Shaman написав:интерчендж особо еще пока и не убирали. интерчендж орехи не окупает.

Было объявление в середине марта о том что Виза и Мастер отменяют в Украине интерчендж в связи с войной. После это все банки массово стали приостанавливать свои кэшбек программы. Думаю что при верном подходе - интерчендж все окупает. Как раз именно он был причиной того что бегемот стал супер прибыльным в свое время

  Shaman написав:и здесь тоже высказывалось мнение, что основной источник - это %. поскольку сейчас с % туго - кредитные каникулы - то орехов нет. когда стабилизируется ситуация с % - тогда может быть

Ну вообще в банке там считается все по одному общему итогу потому как бэк-офис обычно вообще ничего не зарабатывает а фронты зарабатывают огого. Но если бы была верной теория что основной источник это проценты по кредитам - то как раз не было такой картины что ряд банков предлагает более высокий % кэшбека именно за свои. При чем это зачастую банки (Моня, А-банка) которые изначально давали бОльший кэшбек за кредитные, а потом переобулись. Поэтому тут не все так однозначно - берутся и те и другие доходы. Но интерчендж думаю влияет на кэшбек очень сильно

по разделению интерченджа - как я помню, Виза и Мастер берут 0,25%, а банк-эмитетнт 1%. предполагаю, что даже если платежные сети свой интерчендж убрали, то банки свой оставили. кто-то слышал о снижении % эквайринга?

исходя из того, что интерчендж всего 1%, то орехи он никак не перекроет.
там еще надо перекрывать стоимость денег в грейс-периоде.

когда банк предлагает больший % кешбека за свои - возможно не хочет выдавать деньги в грейсе.
Shaman
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