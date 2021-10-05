Додано: Вів 17 тра, 2022 15:44

Shaman написав: интерчендж особо еще пока и не убирали. интерчендж орехи не окупает. интерчендж особо еще пока и не убирали. интерчендж орехи не окупает.

Shaman написав: и здесь тоже высказывалось мнение, что основной источник - это %. поскольку сейчас с % туго - кредитные каникулы - то орехов нет. когда стабилизируется ситуация с % - тогда может быть и здесь тоже высказывалось мнение, что основной источник - это %. поскольку сейчас с % туго - кредитные каникулы - то орехов нет. когда стабилизируется ситуация с % - тогда может быть

Было объявление в середине марта о том что Виза и Мастер отменяют в Украине интерчендж в связи с войной. После это все банки массово стали приостанавливать свои кэшбек программы. Думаю что при верном подходе - интерчендж все окупает. Как раз именно он был причиной того что бегемот стал супер прибыльным в свое времяНу вообще в банке там считается все по одному общему итогу потому как бэк-офис обычно вообще ничего не зарабатывает а фронты зарабатывают огого. Но если бы была верной теория что основной источник это проценты по кредитам - то как раз не было такой картины что ряд банков предлагает более высокий % кэшбека именно за свои. При чем это зачастую банки (Моня, А-банка) которые изначально давали бОльший кэшбек за кредитные, а потом переобулись. Поэтому тут не все так однозначно - берутся и те и другие доходы. Но интерчендж думаю влияет на кэшбек очень сильно